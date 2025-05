Juan Miguel Martín Mena, el cartelista más prolífico de Dos Hermanas, presenta mañana el cartel del 50 aniversario de la Coronación de Valme

Expresar la llegada de una festividad a través de la imagen es el arte de la cartelería. Y en eso se ha convertido en todo un experto Juan Miguel Martín Mena. En este 2022, y pese a que la pandemia de COVID aún era latente hasta casi llegado el verano, ha presentado un total de nueve carteles y se le suma un décimo que verá la luz mañana, 15 de diciembre, a las 21.00 horas en la parroquia de Santa María Magdalena. Se trata del que anuncia el 50 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de Valme.

Según indica el autor, es el último cartel de este año y será especial: « en cada uno de mis carteles voy un paso más allá y en este puedo decir que es el más diferente puesto que en lo que a dimensiones se refiere es el de mayor tamaño y la técnica y la composición son muy ambiciosas. Sin abandonar mi estilo ni mi sello personal se podrá ver algo que no he utilizado nunca».

Documentación

Juan Miguel Martín Mena afirma que la cartelería goza de una técnica propia y específica así como los recursos que se utilizan. En este sentido, la labor de documentación e investigación son fundamentales y básicas antes de empezar a hacer un cartel. Seguidamente, la composición es vital y «algo con lo que disfruto muchísimo», apostilla. Todos los elementos deben estar perfectamente dispuestos para comunicar, para llegar al público. En ambas fases, reconoce el artista, pasa mucho tiempo, para definir bien lo que quiere decir sobre el lienzo, más incluso que al pintar. Historia escrita, libros, fotografías, videos y experiencias orales y anéndotas vividas por gente mayor, cercana a lo que va a representar, forman parte de su bagaje previo al cartel.

Diez carteles

Con su buena mano para los pinceles y dado que ha sabido aunar tradición con innovación – la pintura es un género clásico y él la muestra a través de redes sociales principalmente para su difusión- a lo largo de estos doce meses ha pintado diez carteles y, de enero a mayo de 2023 ya tiene encargados otros diez, entre ellos los de Semana Santa de Almería, Osuna y Marchena (Sevilla), Torredonjimeno (Jaén) y Estepona (Málaga). A día de hoy y de cara al próximo año, sus trabajos estarán en cuatro provincias andaluzas.

Su obra va creciendo tanto artísticamente como en lo que a producción se refiere. Está a punto de tener en su portfolio 60 carteles, la mayoría de festividades religiosas, y repartidos por toda Andalucía y parte de España. Él cuenta que se siente «cómodo» con este arte del cartel, para el que se ha formado específicamente tanto en nociones pictóricas como publicitarias y gráficas. Todas estas técnicas lo han convertido en el cartelista más prolífico de Dos Hermanas y casi de Andalucía. Su originalidad lo caracteriza y pese a sus múltiples obras todas son únicas en el más amplio sentido de la palabra.

« Me dejo la piel en cada obra pero me gratifica muchísimo y me anima a seguir trabajando. Eso sí, la cartelería tiene otros matices que nada tienen que ver con mi obra particular. Son de naturaleza diferente», comenta Martín Mena.

El artista ha anunciado casi todas las fiestas de Dos Hermanas, excepto el carnaval: Romería de Valme – en tres ocasiones, una el año 2020 con la pandemia muy latente-, Santa Ana, Reyes Magos, Feria, Corpus Christi, Santa Ana, Rocío, etc y también ha realizado multitud de papeletas de sitio, orlas, carteles para hermandades, y un larguísimo etcétera. Cabe recordar la felicitación navideña de la hermandad Matriz de Almonte.

Desde enero ha presentado los carteles de la Semana Santa de Tarifa (Cádiz), de Ronda (Málaga), 75 aniversario de La Pollinita de Archidona (Málaga), El último varal de Los Palacios (Sevilla), programación cofrade de Dos Hermanas Info (Sevilla), Coronación canónica de la virgen de la Fuensanta de Alcaudete (Jaén), de las Penas de Cádiz, 450 aniversario del nazareno de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y 75 aniversario del Prendimiento.

El día 15 de diciembre presenta otro especial para él ya que, como explica «además de volver a sentirme profeta en mi tierra, por lo que he oído, en el pueblo hubo un antes y u n después con la coronación de la Virgen. Y yo que llevo escuchándolo toda la vida, estoy tan cerca y vivo tanto esta devoción es un orgullo poder hacer este cartel, sumado a la orla del momento en que declararon la Romería Fiesta Mayor de la localidad».

Acuarela y bolígrafo son las técnicas empleadas por el artista para esta obra que será la imagen hasta el próximo mes de junio, en el que se cumplirá medio siglo de este hecho histórico para Dos Hermanas.