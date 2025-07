La revisión de las sentencias del Tribunal Constitucional derrumba el bulo del PSOE de que el escándalo de los ERE fue un «invento de la derecha»

La Audiencia Provincial de Sevilla ha dejado en evidencia al Tribunal Constitucional (TC), que preside Cándido Conde-Pumpido, al plantear cuatro cuestiones prejudiciales a la Justicia europea para que revise las sentencias que anulan total o parcialmente las penas a una decena de ex ... altos cargos socialistas de Andalucía condenados por el caso de corrupción de los ERE.

Dos de los beneficiados son Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que han presidido la Junta de Andalucía durante 23 años de hegemonía institucional del PSOE, a los que el órgano de garantías —por siete votos a favor de los magistrados de izquierdas frente a cuatro en contra del bloque conservador— estimó sus recursos de amparo. El TC desautorizó las resoluciones de la Audiencia y el Tribunal Supremo al estimar sus recursos de amparo.

Pero el Constitucional no es el único que puede ver desmontado el andamiaje de su teoría de que el procedimiento de subvenciones diseñado para empresas en crisis era legal por el mero hecho de que tenía una partida en las leyes de los presupuestos autonómicos. La Audiencia también echa abajo el falso argumentario que pusieron en circulación el Gobierno y el PSOE de que el escándalo había sido un «montaje» de la derecha política y mediática con tintes de 'lawfare' (guerra sucia judicial) para «desalojar» a los socialistas del poder.

Aprovechando el vuelco propinado por el TC al caso ERE, la actual secretaria general del PSOE andaluz y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se subió a ese carro para reescribir a su manera el relato y reivindicar la inocencia de Chaves y Griñán. Ambos, dos figuras simbólicas del socialismo andaluz, fueron orillados por el PSOE tras su procesamiento en el año 2016. «Se ha demostrado que todo esto fue un invento, un intento por parte del PP de desbancar por la vía no democrática a los gobiernos socialistas que regían en Andalucía», declaró Montero a la Cadena Ser el pasado 9 de enero.

Riesgo de «impunidad» ante la corrupción

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla dedica 61 páginas a explicar por qué el caso ERE fue un fraude institucionalizado, por qué el Constitucional puede generar «un riesgo sistémico de impunidad» en el futuro y por qué se ponen en peligro los fondos públicos de la UE si se impone su doctrina, que es la misma que la que defendieron los acusados cuando fueron juzgados y condenados. Corresponde ahora al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolver si el Constitucional «suplantó» al Supremo en sus funciones, como plantean los magistrados de Sevilla.

En su auto, la Audiencia insiste en que la antigua cúpula autonómica creó un sistema que, aunque tenía cobertura presupuestaria, perseguía «el propósito de distribuir de forma ilegal subvenciones por importe de 680 millones de euros y durante un periodo de diez años». Para repartir el dinero público sin rendir cuentas a nadie de su destino se desactivaron de manera «deliberada» los controles de los interventores, lo que permitió que se colaran en los ERE subvencionados a intrusos que casualmente eran militantes y allegados del PSOE. Por tanto, hubo malversación y prevaricación, concluye.

La decisión de la Audiencia de Sevilla no ha tenido ninguna respuesta en el PSOE. Su silencio oficial contrasta con la rapidez con que los socialistas 'indultaron' a la mayoría de políticos condenados tras el amparo que les brindó el TC. María Jesús Montero, que a los cargos como vicesecretaria general del PSOE federal, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda acaba de sumar su proclamación como candidata a la Presidencia de la Junta, no sólo se ha mostrado «orgullosa» del pasado que representan Chaves y Griñán.

La secretaria general del PSOE andaluz premió a Carmen Martínez Aguayo tras reconocerla como una «gran servidora pública»

La ministra de Hacienda también entregó uno de los premios 'Clara Campoamor', que concede su partido con motivo del Día de la Mujer, a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, quien accedió al tercer grado penitenciario en junio de 2024 tras permanecer año y medio en la cárcel de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) cumpliendo una pena de seis años de prisión por malversación. Con este galardón, reconoció a «una gran servidora pública que ha demostrado siempre su profesionalidad», aunque «es imposible resarcir el daño injusto» que sufrió durante «muchos años» que se prolongó la instrucción del caso ERE, lamentó la ministra de Hacienda. Montero la presentó como víctima del «aparato mediático, judicial y del PP —que ejerce la acusación en el proceso—» . Todos ellos, jueces incluidos, «infligieron mucha injusticia y mucho dolor a su persona, a su familia y a la gente que la queremos», dijo.

Homenaje de Sánchez a Magdalena Álvarez en un mitin

El 5 de junio de 2024, un mes antes de que Conde-Pumpido hiciera trizas la narrativa judicial de los ERE con las sentencias redactadas por la magistrada Inmaculada Montalbán, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reivindicó a Álvarez en un mitin en Benalmádena (Málaga), al que había acudido con su mujer, Begoña Gómez, también investigada por tráfico de influencias en otra causa judicial. «Tampoco soy yo el primer presidente socialista que ha sufrido y sido objeto de este ataque. Aquí tenemos también, ahí está Magdalena, ex ministra malagueña, el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años», dijo Sánchez dirigiéndose a ella, presente en el acto.

El inesperado homenaje a Álvarez induce a pensar que Sánchez conocía de antemano que iba a ser amparada por el TC. La exministra de Fomento fue la primera de una cadena de 'indultos' judiciales que beneficiarían después a Chaves y Griñán.

Montero aseguró que el escándalo fue un «invento» para desbancar «por la vía no democrática» al gobierno socialista

Para desagraviar al primero, el PSOE andaluz organizó un acto público con Chaves como protagonista, con el respaldo del entonces líder del partido, Juan Espadas. Desde un atril en la sede socialista de la calle San Vicente de Sevilla, el expresidente andaluz pontificó sobre Derecho Administrativo cargando contra los magistrados que lo condenaron. «Los jueces de instrucción, la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo no vieron o no quisieron ver algo que se aprende en las facultades de Derecho, que una ley por su propia definición no puede ser ilegal», les aleccionó, para añadir después, tras el fallo del TC, que «un proyecto de ley validado por el Parlamento no es ilegal, no es constitutivo de delito».

En el congreso federal del PSOE celebrado a finales de 2024 en Sevilla, en el que Santos Cerdán (ahora en prisión) fue ratificado como secretario de Organización del PSOE, los dos expresidentes andaluces fueron recibidos con honores por los dirigentes presentes en el Palacio de Ferias y Exposiciones (Fibes). Juan Espadas pidió desde el escenario un aplauso para ellos tras proclamar: «Gracias Manolo, gracias Pepe». Que ese agradecimiento se vuelva en contra del partido dependerá de lo que decida la Justicia europea cuando resuelva el recurso que acaba de presentarle la Audiencia de Sevilla. De momento, el PSOE guarda silencio.