Una profesora resuelve el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de Selectividad en Andalucía y sentencia: «Se han pasado»

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2025 ya se ha celebrado en España. Miles de estudiantes han afrontado los exámenes que marcarán el rumbo de su futuro profesional.

La Selectividad es un acontecimiento que genera una gran espectación en todo el país. Y es que son muchos los que se interesan por saber cómo han sido los exámenes.

Esta primera convocatoria no ha estado exenta de polémica. Este año la ha protagonizado el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de Andalucía. Cientos de alumnos salieron del aula entre lágrimas y lamentos ante la dificultad de los ejercicios. «Ha sido un disparate», aseguran. De hecho, han firmado una petición para impugnar la prueba.

Ante esta situación, hay expertos y profesores que han analizado este examen para valorar realmente su nivel de complejidad. Una de esas personas es Laura, conocida en TikTok como @laurimathteacher. La docente lo ha resuelto y esta es su opinión.

Una profesora opina sobre la dificultad del examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de Selectividad en Andalucía

Laura ha analizado el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de Selectividad en Andalucía y ha sido tajante: «Más que de Matemáticas parece de Lengua con textos literios. Mirad los tochos. De verdad que entiendo que al verlo se hayan puesto de los nervios. Eso ya hace que lo empieces mal», dice.

En primer lugar, la profesora indica que en el primer bloque solo había un ejercicio. «Sí o sí tienes que hacer ese. No me parece justo porque en otras comunidades se han dado dos opciones para elegir una. Si lo que vamos es a unificar y a que haya igualdad de condiciones... pues no me parece bien», critica.

En lo que se refiere a los contenidos, esto es lo que opina. «Tiene lo suyo. ¿De verdad había necesidad de este apartado? Se han pasado», sostiene. Sobre la opción B comenta que es más «asequible». «Ese sí que es un poco más típico», añade.

Laura habla del segundo ejercicio y no da crédito: «Parece que le han puesto un plus de dificultad para fastidiar. Me da a mí esa sensación. Este tipo de problemas se hacen, pero creo que se ha enrevesado un poco. No me quiero ni imaginar cómo lo han pasado los pobres», declara.

Finalmente, la docente asegura que es un examen «demasiado rebuscado». «De verdad que me sabe fatal por todos esos alumnos que han estudiado un montón. Me da mucha pena, pero las cosas son así», sentencia.