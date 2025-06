Nueva rectificación de la Generalitat en las PAU en menos de 24 horas: ahora sí penalizan las faltas de ortografía en 6 materias

Nuevo giro de guión en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Cataluña en menos de 24 horas. La consejera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha anunciado hoy en una entrevista en la televisión autonómica catalana que las faltas de ortografía sí penalizarán en un total de seis asignaturas en las que los alumnos «producen textos». Su anuncio se produce horas después de que su departamento confirmara ayer a los medios que solo se descontarían puntos por faltas de ortografía en los exámenes de lengua.

El cambio de criterio ha encendido aún más los ánimos entre el profesorado y los alumnos del último curso del Bachillerato que afrontan la cuenta atrás hacia las pruebas, que tendrán lugar la próxima semana (los días 11, 12 y 13 de junio), con «intranquilidad» y «preocupación» por «la constante improvisación de la Generalitat», según denuncian en declaraciones a este diario.

«Como explicamos en octubre, en las materias en las que se debe producir texto, no solo tendremos en cuenta como marca la normativa sólo la ortografía sino otros criterios, coherencia, léxico, gramática, ortografía, y la presentación de la respuesta del alumno, y este conjunto de criterios podía descontar hasta el 10% de la nota global del examen«, ha dicho la consejera esta mañana. Sus palabras suponen una vuelta hacia los planes iniciales de su Departamento, los que expuso en octubre en la web oficial, en los que se apuntaba que se penalizarían las faltas en todos los exámenes que implicaran producción de textos. Ahora, según han precisado a ABC fuentes de la Consejería de Universidades, las asignaturas en las que se castigarán los fallos ortográficos son seis: Lenguas y Culturas Latinas, Lenguas y Culturas Griegas, Geografía, Historia de la Filosofía, Historia y Literatura Dramática.

«No se ha hecho ningún cambio de criterio estamos siguiendo los planes de octubre», señalan desde el Departamento de Universidades. Insisten también en que los criterios que marcan desde Cataluña «se ajustan totalmente a la normativa».

Desde la Consejería aclaran que la confusión pudo venir porque «las materias de lengua van por otra parte y tienen criterios propios de corrección. Las faltas de ortografía penalizan hasta dos puntos (0,1 cada falta)«. »En cambio -añaden- en las otras materias en las que hay producción de textos largos (seis de las 27 en total) las faltas de ortografía descuentan pero no por sí mismas sino en global junto a otros criterios como la presentación, el léxico, la gramática, etc... y descuentan hasta el 10% de la nota global».

Sin embargo, pese a las declaraciones y matices de hoy de la consejera, las palabras de ayer de la jefa de la Oficina d'Accés a la Universitat, Mònica Garizuain, fueron explícitas y no inducen a error o a una mala interpretación por parte de los periodistas.

«En otras materias como Historia, Historia de la Filosofía o Geografía, este año se ha considerado mejor no aplicar el descuento por faltas de ortografía. Como se ha hecho siempre en estas materias, lo que se valora es la coherencia de la respuesta. No se resta un 10%, sino que se descuenta lo que valga el ejercicio», dijo la responsable catalana de las PAU en una respuesta a los medios.

Los constantes anuncios por parte de la Generalitat han aumentado la intranquilidad entre los aspirantes a universitarios. El alumno de Bachillerato, Joan Puig, que se examinará la próxima semana de las PAU en Barcelona, ha expresado sus nervios a falta de menos de una semana para las pruebas. «No me puedo concentrar. Ya tengo bastante con el examen que ahora van cambiando los criterios. Es una locura», señala en declaraciones a este diario. Alba M. , que estudia en un centro de su barrio, no esconde su «enfado» por los «constantes cambios de criterio». «A ver si nos dejan estudiar de una vez. Con lo que ya tenemos, solo nos falta estar pendietnes de eso», denuncia la estudiante. Los profesores, por su parte, se quejan también de que no les han facilitado «modelos 0» para ir practicando el nuevo modelo de pruebas y acusan al departamento de «improvisación».

Otra de las novedades de esta convocatoria, mucho más competencial y en la que se reduce la opcionalidad, es la supresión de las lecturas obligatorias en las materias comunes –de las que se examina el conjunto del alumnado– de Lengua Castellana y Literatura y de Lengua Catalana y Literatura, lo que puso en pie de guerra a los profesores de estas materias, que vieron el anuncio como «la estocada final» a estas materias.

Un total de 44.238 estudiantes se han matriculado este año a las PAU en Cataluña, y esta cifra supone un incremento del 4% con respecto a la anterior (cuando fueron 42.550 estudiantes): del total, 33.904 vienen de Bachillerato (4.488 en 2024), 5.267 de FP superior (4.871 en 2024) y 5.067 son de matrícula libre (4.871 en 2024), informa Ep.

Se realizarán 175 exámenes; los resultados se conocerán el 25 de junio, la preinscripción será del 3 al 30 de junio y el 11 de julio será la primera asignación de plazas -coincidiendo con el primer día para formalizar la matrícula de FP, con el objetivo de "favorecer" a estos alumnos y que puedan decidir por qué vía van en el caso de haber hecho también la Selectividad-.