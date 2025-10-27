Suscríbete a
ABC Premium

La presidenta de Amama: «Vamos a poner reclamaciones hasta que hundamos el SAS»

Ángela Claverol ha provocado fuertes críticas por sus manifestaciones tras la manifestación del domingo en San Telmo por la crisis de los cribados de cáncer de mama

La manifestación por la sanidad pública en Andalucía se llena de banderas de sindicatos y mareas

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se reunirá con Amama esta semana

Sigue en directo la rueda de prensa de Puigdemont tras romper con el PSOE

Ángela Claverol, presidenta de Amama Sevilla
Ángela Claverol, presidenta de Amama Sevilla juan flores
J. M. Aguilera

J. M. Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Que alcen la voz, que pongan reclamaciones hasta que hundamos el SAS». Las palabras de la presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, ante los medios de comunicación han provocado fuertes críticas en las redes sociales. La representante de la Asociación de ... Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama se expresaba en estos términos desafortunados al término de la manifestación en el Palacio de San Telmo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app