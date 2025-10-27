La presidenta de Amama: «Vamos a poner reclamaciones hasta que hundamos el SAS»

«Que alcen la voz, que pongan reclamaciones hasta que hundamos el SAS». Las palabras de la presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, ante los medios de comunicación han provocado fuertes críticas en las redes sociales. La representante de la Asociación de ... Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama se expresaba en estos términos desafortunados al término de la manifestación en el Palacio de San Telmo.

Amama es el colectivo que desveló públicamente el error en los cribados de cáncer de mama que afectan a 2.317 mujeres en Andalucía. Desde el principio ha sido muy beligerante y se ha alzado como el principal bastión contra la gestión sanitaria del Gobierno andaluz.

Desde diversos sectores le han criticado su relación con el Partido Socialista, rechazando ella misma cualquier filiación política aunque sí ha tenido encuentros con miembros del PSOE. En la concentración del domingo, volvió a pedir la dimisión de Juanma Moreno, al que pide transparencia.

“Hasta que hundamos el SAS”



Es tremendamente irresponsable que la portavoz de Amama diga esto.



El Servicio Andaluz de Salud no se hunde, se protege y se mejora. Miles de profesionales se dejan la piel todos los días para salvar vidas en el SAS.



Ya basta

Las críticas a la presidenta de Amama vienen en consonancia con la opinión de algunos ciudadanos que creen que tras esta maniobra se esconde un ataque del PSOE para destruir el Servicio Andaluz de Salud y erigirse en alternativa para su reconstrucción en las próximas elecciones autonómicas. Un SAS que atiende a 8,5 millones de personas y que realiza miles y miles de acciones cada día, millones cada mes.

El nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, le ha tendido la mano para un encuentro en el que puedan escuchar sus demandas y conocer de su voz los casos que ellas mismas denuncian. Claverol aseguró en la protesta que la cita sería esta semana, a la espera de confirmarla y cuadrar agenda.