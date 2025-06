El PP mantiene su mayoría absoluta en Andalucía con un 43% de apoyos

Se consolidan los posicionamientos de hace tres años. El PP de Juanma Moreno volvería a ganar las elecciones autonómicas andaluzas con una nueva mayoría absoluta si los comicios se celebrasen en este momento. Así lo refleja la estimación de voto del barómetro de GAD3 ... para ABC, que otorga a los populares un 43,3% de los apoyos, una décima más que en el año 2022, y una horquilla de entre 56 y 57 escaños, muy cerca de los 58 actuales logrados en ese último paso por las urnas.

Al otro lado de la escena política regional, el PSOE no logra recuperar terreno y se quedaría con el 24,2 % de los votos y entre 28 y 29 escaños, un resultado prácticamente calcado al de hace tres años aunque con un acta menos, pues en aquella ocasión acabó alcanzando 30 diputados. Los socialistas no levantan cabeza ni logran impulso alguno a pesar del relevo en la jefatura andaluza del partido con la llegada de la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, a la secretaría general del PSOE-A. El posible efecto quedó disuelto pronto y los resultados no mejoran con la vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez como aspirante a la Junta.

Tampoco hay cambios relevantes en la izquierda alternativa y la herencia de Podemos o Izquierda Unida como marcas: Por Andalucía repetiría su cosecha de 2022 con cinco escaños y un 7,5% de apoyos, mientras Adelante Andalucía obtendría de nuevo dos escaños con un 4,8% de estimación. No ganan peso en esas formaciones, que, no obstante, mantienen un suelo electoral bastante fiel.

La única formación con una evolución a mejor medianamente significativa sería Vox, que pasaría del 13,5% al 15,4% de los votos y ampliaría su representación hasta los 16-18 escaños frente a los 14 que tiene actualmente la formación que en la región lidera Manuel Gavira. Pese a ese crecimiento, el partido de Santiago Abascal seguiría sin ser determinante para la gobernabilidad, dado que el PP mantendría su mayoría absoluta.

Intención directa

En cuanto a la intención directa de voto (sin cocina), los populares también lideran con claridad: un 34 % de los encuestados dice que votaría al PP de forma espontánea, frente al 18% que lo haría por el PSOE. Vox, con un 12%, supera en voto directo a la suma de Por Andalucía (5%) y Adelante (4%). Llama la atención el alto porcentaje de abstención potencial: un 10 % declara que no votaría y un 9% que lo haría en blanco. Otro 4% se adhiere al conocido 'no sabe o no contesta'.

Ficha técnica Universo y ámbito geográfico: ámbito autonómico. Población mayor de 18 años, residente en Andalucía.

Tamaño de la muestra: 804 entrevistas

Procedimiento de la recogida de información: entrevista telefónica asistida porordenador (CATI)

Cuotas: por sexo y edad, según la distribución dela población (INE).

Fechas del trabajo de campo: del 3 al 10 de junio

Error muestral: ±3,5% (n=804) para un grado de confianza del 95,5% (dos sigmas) y en la hipótesis más desfavorable de P=Q=0,5 en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Duración de la entrevista: 4-5 minutos aproximadamente.

Cuestionario: elaborado por GAD3 y ABC Andalucía

Instituo: Gabinete de Análisis Demoscópico, S.L.(GAD3).

Estos datos consolidan al PP andaluz como el principal referente político en la comunidad, con una base sólida que resiste el desgaste del tiempo y la tormentosa coyuntura nacional. La izquierda, por su parte, continúa fragmentada y sin capacidad de reacción ante un escenario de aparente estabilidad electoral. Los datos de GAD3 consolidan los resultados de los sondeos más recientes, que vienen ya dando una holgada mayoría absoluta al presidente Moreno, que no paga hasta el momento el clásico desgaste de estar gobernando.