El PP andaluz denuncia que el PSOE ocultara sus informaciones sobre Paco Salazar: «Ni intervino ni creyó a las denunciantes»

Un fin de semana repleto de contrastes. Madrid ha vivido dos acontecimientos políticos que atañen al presente y sobre todo al futuro de España. Por un lado, el Comité Federal del PSOE, obligado a reestructurar el partido tras la dimisión y posterior entrada en prisión del exsecretario de Organización, Santos Cerdán. Por otro lado, el Congreso Nacional del PP, donde Alberto Núñez Feijóo ha armado su bloque de cara a un posible adelanto electoral.

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, valora ese contraste. Por una parte, «el comité federal apagado y sumiso» del PSOE, «donde solo hay sitio para los que aplauden al líder» y, por otro, el Congreso popular lleno «de emoción y con mensajes nítidos e ilusionantes por parte de nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo», del que ha destacado, en mayúsculas, la manera en que está «comprometido con los españoles».

El PP andaluz ha sido duro con el protagonista de este fin de semana, Francisco (Paco) Salazar dimitía este mismo sábado incluso antes de entrar de forma oficial en su nuevo puesto de organización en el partido. El sevillano, hombre de confianza de Pedro Sánchez, había sido uno de los elegidos para la 'renovación' pero se echó para atrás después de las acusaciones de acoso sexual. «Lo más grave no es que el escándalo estallara, es que en el PSOE lo sabían desde hace tiempo», ha afeado Repullo acerca de cómo a Sánchez «le llegaron mensajes claros y ni intervino ni creyó a las denunciantes». «Aquí no hay presunción que valga, sino machismo puro una vez más», ha sentenciado.

El secretario general del PP de Andalucía también ha puesto el foco en que la investidura de Sánchez se basa en «engaños, pucherazos, falsos censos y chantajes», llegando a traspasar «todos los límites». Se hacía eco de la información publicada en exclusiva por ABC Sevilla que demostraba esas maniobras de José Luis Ábalos y compañía para que Juan Espadas ganara las Primarias del 2021 en lugar de Susana Díaz. A este respecto, se ha preguntado que, «si engaña y falta el respeto a lo más sagrado que tiene un partido, que son los militantes, ¿qué no hará con la sociedad para aguantar en el poder?».

De hecho, Repullo ha hecho hincapié en que Sánchez llegó a la Moncloa a partir de «corruptelas y maniobras de un núcleo cercano de personas sin escrúpulos, entre ellos un hombre que está en prisión y otros que están cerca de estarlo». En referencia a Santos Cerdán y muy probablemente a Ábalos y Koldo García.

Ante eso, ha sentenciado, «Sánchez sólo tenía que hacer un cambio en este comité, el de él mismo. Irse, pues mientras él continué, la sospecha permanece», entre otras cuestiones porque el PSOE «sólo sobrevive para Pedro Sánchez», mientras que el PP «es un partido que gobierna para todas y para todos».

Andalucía, castigada y abandonada por Sánchez y Montero

Según ha explicado el secretario general, el resultado de este contexto socialista de corrupción, manipulación y propaganda es «una España que no funciona y una Andalucía castigada y abandonada por el Gobierno central».

Lo ha personificado muy especialmente en María Jesús Montero, «una secretaria general que olvida y castiga a los andaluces, a su tierra, mientras cierra con los independentistas los privilegios que mantienen a Sánchez». Repullo lo ilustraba con otra información de este medio, que recoge que «el abandono de los trenes, aeropuertos y carreteras castiga al turismo andaluz«.

«Y lo decimos desde Sevilla, una ciudad que simboliza el abandono del Gobierno de España a nuestra tierra y el expolio socialista», con el ejemplo del puente del Centenario y las mordidas de Santos Cerdán. Y desde Andalucía, que sufre a diario el caos ferroviario «mientras Montero y Puente llevan 208 días sin dar una explicación».

«Feijóo cree en Andalucía, aquí late el corazón del cambio»

«Frente a ese modelo fracasado, el Partido Popular representa una alternativa sólida, moderada y responsable», ha explicado Repullo para garantizar el peso preeminente que tiene Andalucía en el proyecto nacional de los populares. «No hay estrategia en la que nuestra tierra no tenga un papel esencial. No hay acto del PP en el que no se escuche el nombre de Andalucía», ha recalcado, para añadir que esto es así porque «Feijóo cree en Andalucía, sabe que aquí late el corazón del cambio».

Fundamentalmente por lo que implica el partido en la región, un espacio «abierto» y en el que «todo el mundo tiene espacio» y gobernado desde la «moderación, diálogo y la gestión transparente» de Juanma Moreno.

En ese sentido, Repullo ha destacado las «reformas ambiciosas» y la manera en que, «con precisión y valentía», Feijóo señaló durante el Congreso «los desafíos del país». Ante ello, no cabe otra forma que alumbrar «respuestas desde la sensatez, la responsabilidad y el sentido de Estado», ha explicado el secretario general del PP andaluz.

Del mismo modo, para Repullo «la pluralidad de voces que se escuchó -en el Congreso- es síntoma de riqueza democrática, de construcción común» y habla de la manera en que esta formación política entiende la gestión, como un «partido unido, sólido, con liderazgo y con un poder territorial que no es casual, sino fruto del trabajo bien hecho», concluye.