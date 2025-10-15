Sánchez guarda silencio con el informe de la UCO, pero reprocha a Feijóo que no hable de los cribados del cáncer en Andalucía

Pedro Sánchez ha vuelto a sacar su sonrisa medida y la doble vara para los reproches en Congreso de los Diputados. El presidente no habla del último informe de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre algunos de los que han sido ... sus más estrechos colaboradores, pero sí afea de forma rotunda que Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, del error en los cribados del cáncer de mama en Andalucía.

En su turno de cierre, Sánchez ha reprochado a Feijóo que «no es decente» que no haya «dicho nada» después de haber escuchado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), «decir que los médicos de Andalucía no han informado sobre los cribados a las mujeres para no alarmarlas y crearles ansiedad».

Hace siete días el jefe del Ejecutivo también cargó en el Congreso contra el líder nacional del PP por las «mujeres sin pruebas diagnósticas por tratamientos oncológicos» en Andalucía, que atribuyó a que las comunidades gobernadas por el PP «defienden los intereses de la sanidad privada».

«Nosotros hemos aumentado en estos siete años en un 45% la inversión en sanidad pública, ustedes lo que hacen es derivar la sanidad pública a la privada y lo que ocurre en Andalucía es que hay mujeres sin pruebas diagnósticas por tratamientos oncológicos. Eso es lo que hacen ustedes, defender los intereses de la sanidad privada», dijo entonces Sánchez.

El presidente Sánchez se olvidó que recordar que el protocolo que se seguía fue redactado por el Gobierno socialista, siendo en aquel entonces la vicepresidenta María Jesús Montero consejera de Sanidad.

Sin ese matiz cargó contra el jefe de la oposición por una crisis gestionada desde Andalucía por Juanma Moreno con un cambio de protocolo, una auditoria, una dimisión de la consejera, aumento de inversión de 12 millones para arreglar el problema antes del 30 de noviembre y un reestructuración del Servicio Andaluz de Salud.

Silencios como los que tiene sobre el último informe de la UCO que vuelve a apuntar a su partido y a los responsables del mismo con cobros de grandes cantidades de dinero en efectivo. Este miércoles es José Luis Ábalos, que fue secretario de Organización del PSOE de Sánchez y ministro de Transportes, el que tiene una vista en el Tribunal Supremo para responder sobre chistorras, soles o lechugas, que era como la trama de supuesta corrupción denominaba a los billetes de 500, 200 y 100 euros.

No habla de eso Sánchez en el Congreso, como tampoco de la acusación por dos delitos de corrupción contra su hermano o de la causa abierta contra su mujer. Pedro Sánchez carga contra los cribados del cáncer en Andalucía para tratar de hacer olvidar que está en la cárcel Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE y negociador con Puigdemont de la Ley de Amnistía.