Suscríbete a
ABC Premium

El Parlamento de Andalucía reclama al Gobierno central «solución urgente» a las «graves incidencias» en VioGén

Desde que se puso en marcha «se viene registrando una grave incidencia que impide a los profesionales acceder a los datos de contacto de las víctimas»

Andalucía alerta de un fallo informático del Gobierno que impide atender a víctimas de la violencia machista

La Junta de Andalucía muestra los informes de las profesionales que denuncian el fallo informático de VioGén2

El Parlamento de Andalucía reclama al Gobierno central «solución urgente» a las «graves incidencias» en VioGén
ab

S. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP-A en la que se pide que el Gobierno central que dé una «solución urgente» a las «graves incidencias» detectadas en el nuevo Sistema VioGén 2«.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app