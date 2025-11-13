Suscríbete a
Andalucía alerta de un fallo informático del Gobierno que impide atender a víctimas de la violencia machista

La Junta no tiene acceso a teléfonos de muchas de estas mujeres a las que puede prestar atención psicológica, jurídica y socio-laboral

Interior lanza una campaña para «desmontar bulos» sobre VioGén tras las quejas de fallos de Andalucía, Galicia y Madrid

Igualdad avisa a las víctimas de una nueva incidencia en las pulseras antimaltrato

Fernando Grande-Marlaska y Ana Redondo presentan el programa Viogen 2
Fernando Grande-Marlaska y Ana Redondo presentan el programa Viogen 2
José María Aguilera

La Junta de Andalucía ha avisado de que un error informático en el sistema Viogén2, dependiente del Gobierno de España, se ha convertido en un nuevo obstáculo para la atención a las víctimas de la violencia machista. La Consejería de Igualdad se lo comunicó ... al ministerio hace ya un año, alertando de que tras la actualización del programa se detectaban fallos que impedían que la administración autonómica pudiera contactar con muchas víctimas y poderles prestar el debido servicio jurídico, psicológico y/o sociolaboral.

