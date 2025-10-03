Óscar Puente reconoce que casi uno de cada cuatro trenes AVE que conectan Sevilla y Madrid llega tarde

Que el AVE que conecta Sevilla y Córdoba con Madrid ha dejado de ser puntual no es ningún secreto. Quien lo utiliza con frecuencia ha tenido que acostumbrarse a los continuos retrasos del tren de alta velocidad. Hace tiempo que el antaño admirado servicio ... ferroviario dijo adiós al mito de la puntualidad, su marca distintiva cuando se inauguró el 21 de abril de 1992 y durante más de una década. La novedad es que ya hay datos oficiales que avalan que su envidiable eficacia ha pasado definitivamente a la historia.

El Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, reconoce que «la puntualidad en la línea Madrid-Córdoba-Sevilla en trenes AVE durante el año 2023 alcanzó el 76,70 por ciento, mientras que el total de incidencias que se produjeron en proporción al número de trenes que circularon fue del 3%». Es una forma de enfocar el asunto. Pero hay otra manera menos optimista de verlo: existe un nada desdeñable 23,30% de trenes que llegan tarde. Así se desprende de la respuesta que el Gobierno ofreció el 22 de septiembre pasado a una pregunta registrada por tres senadores del PP, que ha sido consultada por ABC.

Transportes no aclara los motivos de su impuntualidad ni tampoco ofrece datos sobre su funcionamiento en 2024 y hasta julio de 2025, cuando el rosario de fallos en infraestructuras, robos de cable, averías e incendios se ha multiplicado. Los senadores le solicitaban el número de viajeros afectados por «retrasos superiores a 15 minutos» desglosados por años. Escatimando datos, el Ministerio despachaba su contestación escrita con porcentajes. Durante los años 2023, 2024 y hasta mayo de 2025, los usuarios que habían sufrido dichas demoras alcanzaron «porcentajes del 2,8%, 2,7% y 2,6%, respectivamente», indicaba.

Durante el pasado de agosto, el retraso medio de los trenes de alta velocidad fue de 19 minutos, según el informe mensual de Renfe

El compromiso de puntualidad ha ido empeorando de manera significativa en clara correlación con el aumento de las demoras y conexiones perdidas. En julio de 2016, con el PP aún en el Gobierno, Renfe dejó de garantizar la devolución del importe íntegro del billete de Sevilla a Madrid con solo cinco minutos de retraso. A partir del 1 de julio de 2024, bajo el mandato de Pedro Sánchez, para que un afectado recupere el 100% del boleto, la demora debe superar los 90 minutos. Anteriormente, se reintegraba el importe completo si excedía de 30 minutos. Detrás de este giro en la política comercial de Renfe, late una realidad: cada vez más trenes AVE llegan tarde.

La empresa pública se afana en solucionar los problemas que han deteriorado la imagen reputacional del servicio ferroviario. Así lo transmite en su respuesta escrita en el Senado. «Renfe trabaja en todo momento para garantizar la fiabilidad y la calidad de los servicios que operan en el conjunto de España», afirma. Para conseguirlo, «el conjunto de la flota de trenes es objeto de controles exhaustivos y periódicos en los talleres de Renfe Ingeniería y Mantenimiento», de tal manera que «los trenes estén dispuestos y puedan operar en perfecto estado en todo momento», se compromete.

Puente: «Solo en Suiza el tren es más puntual que en España»

A pesar de las quejas recurrentes de los usuarios, el ministro Óscar Puente presume de que la puntualidad del sistema ferroviario español es de las mejores de Europa. «Solo en Suiza el tren es más puntual que en España», aseguró el pasado 4 de septiembre durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar sobre la situación de este medio de transporte. También auguró que quedan al menos dos años críticos por las incidencias en la alta velocidad debido a la entrada en servicio de nuevos trenes que pueden registrar fallos iniciales y que van a coexistir con otros modelos obsoletos en circulación.

No todo son apagones informativos. Renfe ha empezado este año a publicar estadísticas sobre la puntualidad de sus servicios de AVE, Larga Distancia y Avant sin distinguir entre trayectos. Según el último informe del mes de agosto, con un total de 8.365 «circulaciones», los AVE se retrasaron una media de 19 minutos, casi lo mismo que el pasado julio. El pasado agosto, casi el 20% de los trenes en el conjunto del país se demoraron menos de 15 minutos. Casi el 10% llegó con una tardanza por debajo de 30 minutos.

El Ministerio destaca que el número de incidencias en proporción con el volumen de trenes que circularon sólo fue del 3 por ciento

En su contestación escrita, el Ministerio puso el acento en los «desafíos que plantea la gestión de un sistema ferroviario de gran escala», con más de 5.200 trenes circulando a diario. Así, relataba que ha puesto en marcha «medidas estructurales para mejorar la calidad del servicio», como «la creación de una nueva gerencia de información al viajero, el refuerzo de los dispositivos ante grandes incidencias, la colaboración con Cruz Roja y Protección Civil para la atención en situaciones excepcionales, y la renovación progresiva de la flota con trenes más modernos y eficientes, como los nuevos AVE y Avlo S106».

Record de viajeros en el primer semestre de 2025

Puesto a destacar las luces y no las sombras, el Ministerio se ufanó de que el primer semestre de 2025 cerró con «el mayor número de viajeros de su historia, alcanzando los 277,4 millones, lo que supone un incremento del 3% respecto al mismo periodo del año anterior». En los servicios de alta velocidad y larga distancia fueron transportados más de 17,9 millones de viajeros, casi un 11% más que en 2024, «consolidando una tendencia de crecimiento sostenido». El aumento de la demanda obedece, según el Gobierno, a la «reorganización de servicio, la mejora de frecuencias, la reducción de tiempos de viaje y el incremento de plazas disponibles».

Aparte, la operadora pública desarrolla «más de 70 medidas de transformación, con una inversión cercana a los 6.000 millones de euros entre 2025 y 2029», para renovar trenes, estaciones, talleres, sistemas de seguridad y automatizar procesos, precisaba.

Lo que no está entre los planes del Ministerio, en cambio, es flexibilizar su compromiso de reintegro del billete. A más retrasos, más complicado es que se devuelva al usuario afectado su importe. Con el AVE, el traqueteo del tren pasó a la historia. Pero la puntualidad tampoco es lo que era cuando llegó por primera vez a la estación de Santa Justa coincidiendo con la apertura de puertas de la Exposición Universal de Sevilla en 1992.