Óscar Puente reconoce que casi uno de cada cuatro trenes AVE que conectan Sevilla y Madrid llega tarde

El Ministerio de Transportes informa al PP en el Senado de que el servicio fue puntual en el 76,7% de los casos durante 2023 y oculta el número de viajeros afectados por retrasos en 2024 y 2025

El ministro Óscar Puente oculta al Senado el número de retrasos en los trenes de Madrid a Córdoba y Sevilla

Viajeros afectados por retrasos agolpados en un andén del AVE en la estación de Santa Justa de Sevilla el pasado 5 de mayo raúl doblado
Antonio R. Vega

Que el AVE que conecta Sevilla y Córdoba con Madrid ha dejado de ser puntual no es ningún secreto. Quien lo utiliza con frecuencia ha tenido que acostumbrarse a los continuos retrasos del tren de alta velocidad. Hace tiempo que el antaño admirado servicio ... ferroviario dijo adiós al mito de la puntualidad, su marca distintiva cuando se inauguró el 21 de abril de 1992 y durante más de una década. La novedad es que ya hay datos oficiales que avalan que su envidiable eficacia ha pasado definitivamente a la historia.

