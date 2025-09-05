Suscríbete a
Óscar Puente, del mejor momento de la historia del tren a dos años más de calvario

En agosto de 2024, el ministro aseguró que el ferrocarril tenía una salud de hierro, mientras que ayer auguró dos años de incidencias porque las viejas máquinas están obsoletas y las nuevas tienen «pecados de juventud»

La doble vara de medir de Óscar Puente

Óscar Puente reitera que el ferrocarril «vive el mejor momento de su historia»

Una caída de la red informática vuelve a paralizar la circulación de la Alta Velocidad entre Andalucía y Madrid

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en la estación Murcia del Carmen
El ministro de Transportes, Óscar Puente, en la estación Murcia del Carmen
José María Aguilera

Al que no quiere caldo, dos tazas. O dos años. Dos más. Es lo que calcula el ministro de Transportes Óscar Puente que durará la 'tortura' con los trenes y el caos ferroviario que sufre Andalucía. Una lacra, un problema que afecta en parte ... a toda España pero que se ha agudizado en la Comunidad por falta de mantenimiento tanto de las máquinas como de las propias vías.

