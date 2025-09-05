Óscar Puente, del mejor momento de la historia del tren a dos años más de calvario

Al que no quiere caldo, dos tazas. O dos años. Dos más. Es lo que calcula el ministro de Transportes Óscar Puente que durará la 'tortura' con los trenes y el caos ferroviario que sufre Andalucía. Una lacra, un problema que afecta en parte ... a toda España pero que se ha agudizado en la Comunidad por falta de mantenimiento tanto de las máquinas como de las propias vías.

Puente compareció a petición propia en el Congreso de los Diputados después de un verano negro que ha culminado con la retirada de cinco trenes Talgo Avril S-106 en Barcelona por fisuras en la parte baja de la estructura. La región andaluza ha vivido episodios vergonzantes desde el 1 de julio al 30 de agosto por averías, demoras y colapsos en las estaciones.

Un daño irreparable tanto a los usuarios como al sector turístico, gran fuente de ingresos del sur, que no acaba aquí. El ministro anticipa que en los dos próximos años se producirán más incidencias en la red ferroviaria, al tener que estrenar nuevos trenes que pueden dar problemas, al mismo tiempo que conviven con otros trenes viejos que se han quedado obsoletos.

Óscar Puente, muy criticado desde el Ejecutivo andaluz no sólo por su gestión sino por sus constantes 'tuis' que abundan en la burla y los descalificativos, admite la mala salud del ferrocarril en España, pese a que dijo en reiteradas ocasiones que se encontraba en su mejor momento de la historia. «El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir por si no me han escuchado bien: el mejor momento de su historia», insistía el 23 de agosto del año pasado, una declaración que repitió en el Congreso, en Televisión Española y por supuesto en X (antiguo Twitter).

Lo de ahora asegura que es «una coyuntura», pero absolutamente necesaria, porque resulta indispensable renovar la flota de material rodante y elevar la calidad del servicio a largo plazo. En la Cámara Baja, lamentó que «hayan pasado 15 años sin estrenar ningún nuevo tren de larga distancia e incluso 17 años en el caso de los cercanías. Y ahora que se ha puesto en marcha el primero de esos trenes, el Avril de Talgo de la serie 106 de Renfe, ha dado problemas».

Puente ha quedado tocado pero no por los desvaríos en Andalucía, sino por la incidencia en la línea Madrid-Barcelona. «Recientemente, hemos tenido una incidencia muy seria al detectar en una revisión rutinaria algunas fisuras en los bogies de los trenes que sirven en esta línea, lo que nos ha obligado a retirarlos de la circulación, con las afectaciones lógicas que eso supone», explicó.

El ministro destacó que se encuentra ahora mismo en una encrucijada. Por un lado, cuenta con maquinaria obsoleta que hay que renovar, un hecho meridianamente claro y palmario al comprobar la cantidad de veces que sufren averías o incidencias técnicas; por otro lado, los nuevos que se empezarán a estrenar a partir del año que viene, según Puente, pueden también incurrir en ese «pecado de juventud».

500 trenes no son suficientes

«Quiero ser muy cauto porque yo me las prometía muy felices con el tren Avril y luego no ha sido tanto. Me temo que los dos siguientes años vamos a encontrarnos en las dos partes de la curva, con un material nuevo que algún problema dará y con un material en sus últimos años de vida», argumentó. Sus palabras coincidían ayer jueves con la paralización de la circulación de la Alta Velocidad entre Andalucía y Madrid por una caída de la red informática, según ADIF. «Disculpen las mejores», se puede leer en la estación de Santa Justa.

Puente adelantó que de los 500 trenes nuevos que se encargaron el año pasado, los primeros de cercanías llegarán a principios del año que viene, a un ritmo de entrega de unos dos por semana. Pero no serán suficientes. Porque pese a que «el tren se encuentra en el mejor momento de su historia», cree que es necesario incorporar más trenes a la flota de Renfe, de forma que ya ha tenido los primeros contactos con los fabricantes (esta semana ha estado en la fábrica alemana de Siemens) para lanzar otro gran encargo.