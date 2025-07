La Oficina Antifraude en Andalucía ya tiene nuevo director pese al rechazo de la oposición

El Parlamento andaluz ha aprobado por 67 votos a favor el nombramiento del magistrado Francisco de Paula Sánchez Zamorano como nuevo director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción en sustitución de Ricardo Puyol Sánchez.

La votación que ha tenido lugar mediante el procedimiento de votos secretos que han sido introducidos en una urna de cristal, se ha producido después de que la pasada semana el candidato propuesto por el PP superara el el examen de idoneidad en la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento, con los únicos votos a favor del PP-A, mientras que los tres grupos de la izquierda, PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, votaron en contra y Vox se abstuvo.

Francisco de Paula Sánchez Zamorano (Carcabuey, Córdoba, 1957), licenciado en Derecho por la Universidad de Granada (Promoción 1974/1979), es magistrado. Ha sido hasta hace unos días presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, cargo al que accedió en noviembre de 2014. Ha sido miembro electivo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (1995-1999).

El nombre propuesto había provocado el rechazo de la oposición. Mientras que Vox no quiso desvelar cual sería el sentido de su voto recalcando que no había llegado a ningún acuerdo con la mayoría del PP, tanto el PSOE como Adelante Andalucía y Por Andalucía. Unos porque consideran que la oficina se va a convertir en «un chiringuito» y otros porque cuestionaban la pertenencia del nuevo director a la Asociación Profesional de la Magistratura. En cualquier caso el nombramiento ha salido finalmente adelante mientras que aún está por ver qué ocurrirá con la renovación del cargo de Defensor del Pueblo.

Y es que la votación de Rosario García (actual presidenta de Cruz Roja Andalucía) como nueva Defensora del Pueblo Andaluz tendrá lugar en el último pleno de julio. Sin embargo aún no está garantizado que salga adelante ya que necesita el voto de tres quintas partes del Parlamento, algo que se dificulta porque tiene el rechazo de los grupos de izquierda y Vox aún no ha despejado la incógnita del sentido de su votación. De hecho el portavoz, Manuel Gavira, ha dicho que no hay ningún acuerdo para apoyar ese nombramiento.

En cualquier caso el portavoz del PP, Toni Martín, espera obtener finalmente el respaldo de esta formación porque siempre que se ha llegado a acuerdos se han respetado. El portavoz popular también ha criticado que el PSOE se cuestione la figura de García porque fue candidata a unas elecciones cuando el defensor del pueblo español, Angel Gabilondo, fue ministro o candidato a las elecciones autonómicas en Madrid. Esa votación será el próximo 23 de julio, en el último pleno del curso.