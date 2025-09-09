Suscríbete a
Desaparece del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera el expediente del concurso amañado a una funcionaria a cambio de votos de su familia al PSOE

El juez que ha procesado a la concejal socialista de la localidad gaditana María José González Peña se queja de que ha requerido «en varias ocasiones» el expediente del proceso selectivo pero no aparece por el Consistorio

ABC desvela este miércoles las grabaciones sobre la «compra» de votos por parte del PSOE en el municipio gaditano

El exalcalde de Arcos Isidoro Gambín (de pie en el centro), junto a la concejal María José González Peña (justo a su izquierda), en un acto de apoyo a Pedro Sánchez en la sede del PSOE en abril de 2024
El exalcalde de Arcos Isidoro Gambín (de pie en el centro), junto a la concejal María José González Peña (justo a su izquierda), en un acto de apoyo a Pedro Sánchez en la sede del PSOE en abril de 2024 psoe Arcos
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

Sevilla

El juez de Arcos de la Frontera (Cádiz) que ha investigado la contratación irregular de una mujer como funcionaria interina a cambio de los votos de toda su familia al PSOE se ha topado con un obstáculo con el que no contaba ... a la hora de esclarecer los hechos ocurridos cuando estaban próximas a celebrarse las elecciones municipales del 26 de mayo 2019.

