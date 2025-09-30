Nogueras acusa a Andalucía de sobrefinanciación: «Se hacen políticas que en Cataluña queremos hacer y no podemos»

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha vuelto a abrir la brecha territorial con unas palabras que apuntan directamente al corazón de Andalucía y Madrid. En una entrevista en Espejo Público, en la que se le ha preguntado por el trato fiscal ... a la comunidad andaluza ha recalcado que «hay comunidades que pagan menos de lo que reciben». Esa afirmación acusa a ambos territorios de sostener políticas gracias a un saldo tributario favorable.

Nogueras ha dado un paso más al afirmar que «en comunidades que contribuyen menos de lo que reciben se pueden hacer políticas y están haciendo políticas que en Cataluña queremos hacer y no podemos». Con esa declaración la política catalana vuelve a deslizar que mientras en Andalucía y Madrid se financian deducciones, ayudas o programas sociales, en Cataluña esas iniciativas son «imposibles» por falta de recursos.

La dirigente nacionalista ha situado en la otra orilla a Cataluña. «Hay comunidades autónomas que contribuyen de manera neta y reciben menos de lo que pagan», ha dicho, en clara referencia a su territorio.

Las palabras de Nogueras llegan tras la polémica abierta por el secretario general de Junts, Jordi Turull, que acusó a Andalucía de aplicar deducciones fiscales «con el dinero de los catalanes». Nogueras ha recogido el testigo de su compañero de filas y lo ha reforzado en televisión, situando a Andalucía y Madrid en el foco de la crítica de su partido.

La portavoz ha intentado suavizar su mensaje insistiendo en que «poder contar esta realidad» no significa «odiar a España» y rechazando cualquier acusación de «supremacismo». Pero su discurso marca una frontera clara: una Cataluña que aporta más de lo que recibe frente a comunidades que, según Junts, pagan menos de lo que ingresan en el sistema y se benefician de esa situación.

Estrategia política para conseguir la «financiación singular»

En Andalucía, la lectura es inequívoca. Nogueras coloca a la comunidad en el grupo de las sobrefinanciadas y la convierte en ejemplo de territorios que pueden desplegar políticas con un colchón fiscal favorable. Andalucía aparece así utilizada como coartada de la ofensiva independentista para reclamar un trato excepcional para Cataluña.

El mensaje no es casual. Junts exige desde hace meses una «financiación singular» que rompa las reglas comunes. Nogueras, con sus palabras, ha tratado de legitimar esa petición cargando contra territorios que, según su relato, viven por encima de sus posibilidades gracias a lo que aporta Cataluña.

El contraste con la posición andaluza no puede ser mayor. El Gobierno de la Junta, con Juanma Moreno al frente, ha insistido en la necesidad de mantener un sistema con igualdad entre españoles y ha rechazado de plano cualquier privilegio bilateral. Frente a las quejas de Junts, Andalucía reclama transparencia y multilateralidad en la negociación de la financiación autonómica.

En un momento en el que Moncloa negocia con la Generalitat la «financiación singular», el dardo de Nogueras contra Andalucía y Madrid refuerza la confrontación territorial. Mientras la portavoz independentista alimenta el relato del agravio catalán, Andalucía vuelve a quedar señalada como el espejo incómodo con el que Junts pretende justificar su agenda política.