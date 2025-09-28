Turull rectifica y dice ahora que sus reproches no son a los andaluces sino a María Jesús Montero

Cambio de rumbo, ¿rectificación o matiz?. Si el pasado viernes desde Cataluña, el secretario gegeneral de Junts, Jordi Turull, acusaba a la Junta de Andalucía de promover deducciones fiscales a sus ciudadanos, como la cuota del gimnasio y los gastos veterinarios de las mascotas, «con el dinero de los catalanes», ahora el independentista ha rectificado o más bien matizado sus declaraciones y desviado el tiro hacia la vicepresidenta y ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero.

Este domingo Turull ha dicho que no no quiere dirigir sus reproches a los andaluces, sino al Estado «por el expolio a Cataluña», y ha pedido a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que «cambie de una vez por todas cambiar desde el Estado esa injusticia» de la financiación con la que los catalanes «no pueden dar respuesta a servicios esenciales».

Las declaraciones del catalán provocaron una cascada de reacciones en Andalucía con el presidente de la Junta, Juanma Moreno a la cabeza, que fue el primero en exigir al respeto a Andalucía. Tras él todas las formaciones políticas reprobaron lo manifestado por Turull. Hasta la propia vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tuvo que salir a responder al catalán asegurando que los andaluces «no viven de las subvenciones de nadie».

Ahora Turull, que ha acudido este domingo a las campas de Foronda de Vitoria-Gazteiz para participar en el Alderdi Eguna que celebra el PNV, ha dicho que «se puede estirar un titular hasta que se quiera», en alusión a sus afirmaciones sobre que, con «el dinero de los catalanes», los andaluces pueden «subvencionarse un gimnasio y tener un perro».

Luego ha recalcado que sus reproches no son a los andaluces. «Todo lo contrario, mi reproche es al Estado, que tiene un sistema de financiación que lo que hace es expoliar Cataluña: 22.000 millones de euros de los catalanes se van y no vuelven, y nos dicen que son aportaciones a la solidaridad«, ha censurado.

Servicios básicos

A su juicio, el Estado tiene un sistema por el que los catalanes «no pueden dar respuesta a muchos servicios básicos». «Que no nos digan que tener un perro, tener un gato o ir al gimnasio es un ámbito de la solidaridad», ha insistido el catalán.

Por ello, ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno y líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, que «cambie de una vez por todas cambiar esa injusticia desde el Estado». «En Cataluña hay un amplio consenso sobre que no se puede seguir con este sistema de financiación», ha concluido.