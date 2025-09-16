María Jesús Montero monta reuniones con subordinados para no estar en las sesiones de control al Gobierno

Ni la pasada semana ni esta. ¿La próxima? De momento la pregunta queda en el aire. María Jesús Montero volverá a ausentarse hoy martes de la sesión plenaria en el Senado. Se ha planificado una reunión con la presidenta de la Fábrica Nacional ... de Moneda y Timbre (FNMT), María Isabel Valldecabres Ortiz, así que se ausenta de la cita en la Cámara Alta.

Al igual que el pasado martes, cuando se disculpó por tener una cita con la presidenta de SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), María Belén Gualda González. Podría pensarse que son encuentros ineludibles de enorme relevancia, pero la realidad es que ambos son subordinados de la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda y Economía, que en cuestiones así puede elaborar su agenda. Y acudir al Senado, donde los socialistas están en minoría frente a la mayoría del Partido Popular, no es una de sus prioridades.

Los martes se celebran las sesiones de control al Gobierno, con las preguntas e interpelaciones a los ministros y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Ejecutivo ha de dar explicaciones de su gestión y de temas de actualidad, participar de un control parlamentario que es pilar democrático. No obstante, María Jesús Montero prefiere permanecer al margen siempre que sea posible tras aprobar la condonación de la deuda a las Comunidades Autonómicas, exigencia de ERC para la investidura de Salvador Illa, y estar negociando la financiación singular de Cataluña.

Sí estará este sábado en Andalucía, pero no como ministra, sino como secretaria general del PSOE andaluz. Reúne al Comité Director de la federación socialista andaluza (máximo órgano entre congresos) por segunda vez este año y desde que, en enero, asumió el liderazgo de los socialistas andaluces, en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones al Parlamento andaluz.

Aún no se ha definido el lugar donde se celebrará dicha reunión del máximo órgano del PSOE-A entre congresos, pero sí que el formato de la convocatoria será similar al de ocasiones anteriores, de forma que la secretaria general realizará una intervención en abierto para los medios de comunicación al inicio del encuentro, que seguidamente proseguirá a puerta cerrada.

La de este sábado será así la segunda reunión que celebre el Comité Director del PSOE-A desde que María Jesús Montero es secretaria general, apenas cuatro meses después de la que encabezó el pasado 16 de mayo en San Juan de Aznalfarache (Sevilla).