María Jesús Montero monta reuniones con subordinados para no estar en las sesiones de control al Gobierno

Por segunda semana seguida se ausentará en plena efervescencia de escándalos del Gobierno socialista

La socialista ha incluido en su agenda de hoy una reunión con la Presidenta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

María Jesús Montero usa el cargo para hacer campaña y da un mitin contra Moreno en la visita a Cádiz

La silla de María Jesús Montero, vacía el pasado martes en el Senado
José María Aguilera

Ni la pasada semana ni esta. ¿La próxima? De momento la pregunta queda en el aire. María Jesús Montero volverá a ausentarse hoy martes de la sesión plenaria en el Senado. Se ha planificado una reunión con la presidenta de la Fábrica Nacional ... de Moneda y Timbre (FNMT), María Isabel Valldecabres Ortiz, así que se ausenta de la cita en la Cámara Alta.

