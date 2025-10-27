Ronda tendrá su propio 'Caminito' en 2026 con una senda que recorrerá el corazón del Tajo

La Garganta del Tajo encara su recta final para abrirse por completo al visitante. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y la alcaldesa, María de la Paz Fernández, han firmado el convenio que blinda la gestión del Camino del Desfiladero y ... han recorrido por primera vez de forma institucional el trazado íntegro bajo el Puente Nuevo. No es la inauguración, pero sí un paso decisivo: con las mallas de protección y las últimas escaleras en montaje, el estreno total se sitúa en principios de 2026.

El convenio, con una duración inicial de cuatro años, deja claro cómo se gestionará el Tajo. La Junta de Andalucía se encargará de proteger el entorno y señalizar los recorridos, mientras que el Ayuntamiento de Ronda asumirá el mantenimiento y la atención a los visitantes. Una comisión conjunta revisará cada año los avances y las medidas de conservación.

El Tajo desde dentro

El futuro recorrido desciende al corazón del cañón y acompaña al río Guadalevín por el antiguo camino de servicio de la Compañía Sevillana, hoy Endesa, ahora transformado en pasarela de madera con barandillas y protecciones frente a desprendimientos.

El visitante caminará bajo la bóveda de roca del Tajo, cruzará junto a La Mina y la antigua presa hidroeléctrica y encadenará perspectivas inéditas de los otros dos puentes que cosen el cauce hacia el barrio de Padre Jesús y los Baños Árabes. La promesa no es el vértigo del Caminito del Rey, sino un paseo seguro, ordenado y cercano, pensado para contemplar la piedra, el agua y la historia a ras de garganta.

Imagen de los representantes institucionales junto a los operarios a ras de garganta Ayuntamiento de ronda

García ha defendido que el proyecto ha demostrado que la protección del ecosistema es compatible con el uso responsable y el desarrollo local, y lo ha definido como un revulsivo a escala nacional. Fernández, por su parte, ha subrayado que el convenio ha sido el ejemplo de colaboración que Ronda necesitaba para culminar su gran proyecto natural y ha fijado el objetivo de abrir la travesía completa en 2026, una vez superados los test de seguridad y la tramitación final.

La experiencia no parte de cero. La primera fase, el acceso hasta la base del Puente Nuevo, permanece abierta y ha servido de laboratorio de flujos y medidas. El Consistorio cifra en 200.000 las visitas del primer año. El salto cualitativo llegará con la conexión integral del fondo de la garganta, que permitirá entender el Tajo como un continuo: geología, ingeniería histórica y paisaje en un mismo eje peatonal.

Un tesoro bajo una triple protección

El proyecto tiene también un fuerte componente ambiental, que condiciona cada paso de su desarrollo. El Tajo de Ronda, declarado Monumento Natural en 2019, abarca 28 hectáreas y forma parte de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves y de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Río Guadalevín, integrada en la Red Natura 2000. En la práctica, se trata de un espacio con triple protección, donde cada actuación, desde la instalación de una barandilla hasta la apertura de un mirador, debe conciliar la conservación del entorno, la seguridad del visitante y el disfruteresponsable del paisaje.

De ahí la importancia del convenio recién firmado, que no inaugura tanto como ordena y garantiza. Establece un modelo de gestión que da continuidad al proyecto y asegura su sostenibilidad en el tiempo. Aún quedan por concretar el aforo máximo, el sistema de reservas y horarios de visita, así como el plan de emergencias que acompañará la apertura. Son aspectos que la comisión mixta de seguimiento deberá cerrar antes del corte de cinta.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y la alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández, debajo del arco del Tajo de Ronda ayuntamiento de ronda

Mientras tanto, los trabajos prosiguen en la base del cañón: el Guadalevín sigue su curso bajo la roca, la luz se filtra en destellos sobre la piedra y la pasarela, aún con olor a madera nueva, va trazando el que muchos ya llaman, con orgullo, el propio «caminito» de Ronda.

La cuenta atrás ha comenzado: el Tajo ya tiene reglas, rumbo y casi lista su pasarela. En 2026, Ronda invitará a bajar hasta su corazón de piedra y agua, no para desafiar al abismo, sino para descubrirlo. La ciudad prepara un camino que no impresiona por su altura, sino por la belleza callada de su fondo.