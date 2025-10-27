Suscríbete a
Ronda tendrá su propio 'Caminito' en 2026 con una senda que recorrerá el corazón del Tajo

Junta y Ayuntamiento sellan la coordinación de la gestión, la señalización y la conservación del paraje

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y la alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández, en la pasarela de madera que se abrirá al público en 2026
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

La Garganta del Tajo encara su recta final para abrirse por completo al visitante. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y la alcaldesa, María de la Paz Fernández, han firmado el convenio que blinda la gestión del Camino del Desfiladero y ... han recorrido por primera vez de forma institucional el trazado íntegro bajo el Puente Nuevo. No es la inauguración, pero sí un paso decisivo: con las mallas de protección y las últimas escaleras en montaje, el estreno total se sitúa en principios de 2026.

