El PP denuncia presiones del entorno de Sánchez para adjudicar obras en Mijas a la trama de Koldo

La trama de Koldo trató hacerse con obras en Mijas, pero no lo consiguió. Según el PP desde Ferraz presionaron para conseguir obras, pero el exalcalde ya aclaró todo se hizo según los procedimientos y que los supuestos miembros de la trama no llegaron a conseguir nada del Consistorio. Pero el PP quiere claridad en lo ocurrido y en la presiones recibidas. El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha pedido este martes a los miembros de la dirección provincial del PSOE que expliquen «cuántas llamadas» recibieron de parte del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La trama se interesó por la construcción de un parking en Las Lagunas de Mijas. El precio de licitación era de 14 millones. Ahí uno de los empresarios investigados escribió a Koldo García para preguntar «de qué ganadería» era el Ayuntamiento. El asesor de José Luis Ábalos le dijo que gobernaba el PSOE. El PP denuncia que hubo presiones, pero la obra finalmente se adjudicó a una empresa que no era la que contactó con Koldo.

Pero esas supuestas llamadas estarían dirigidas supuestamente a amañar la adjudicación de contratos en Mijas. «Tienen que exponer a las claras si fue una, varias o muchas llamadas, con qué fin y qué fue lo que ocurrió para que el informe de la UCO sobre la corrupción del PSOE señale directamente a este municipio», ha apuntado.

Carmona ha subrayado que no es el Partido Popular, sino la Guardia Civil la que ha destapado estas conversaciones de Koldo García con empresarios para interesarse sobre Mijas, incidiendo en que desde el PP se quiere «absoluta transparencia y poner luz y taquígrafos sobre una etapa oscura en cuanto a mal gobierno».

«Lo que está claro es que hoy sabemos a qué se referían cuando hablaban de la misma ganadería, que no es precisamente la del respeto a las instituciones», ha advertido el dirigente popular, quien ha argumentado que «esto aleja absolutamente a los ciudadanos de la política y, por eso, creemos que esta situación merece una explicación mucho más allá del simple enfado expresado por algunos dirigentes socialistas».

En esta línea, ha aseverado que «no podemos permitir que todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el PSOE afecte lo más mínimo a nuestra provincia, sobre todo cuando la persona designada por Sánchez en la secretaría de Organización es una malagueña bien conocida, que también aparece en el informe de la UCO y cuya empresa ya fue adjudicataria de fondos económicos provenientes de la etapa de los ERE fraudulentos del PSOE en la Junta».

«Esa etapa oscura la que no queremos que llegue a Andalucía, ni a Málaga, ni a Mijas», ha insistido, abundando en que «quizás no conocemos más nombres porque el PSOE no gobierna en muchos municipios de esta provincia, por eso insistimos en que es importante la transparencia máxima y, nosotros, desde el respeto y desde la presunción absoluta de inocencia, entendemos que hay dirigentes socialistas en la provincia y en esta localidad que tienen que explicar muy a las claras qué es lo que pasó».

Por su parte, la alcaldesa de Mijas ha afirmado que el portavoz del PSOE en el municipio, Josele González, «tiene ahora la oportunidad de desmarcarse no sólo de esa gestión tan oscura del Gobierno de Sánchez, sino también del clima de crispación, demagogia y faltas de respeto al Ayuntamiento de Mijas, contribuyendo así a trabajar por el interés de todos los mijeños».

Proceso telemático

Por su parte, el exalcalde socialista de Mijas, Josele González ya se pronunció sobre el asunto. «Por suerte en Mijas, durante mi mandato como alcalde, se seguían los procesos de contratación con transparencia y libre concurrencia pública. Y por eso precisamente estos sinvergüenzas se quedaron fuera de los procesos de contratación de obra pública. Si mostraron interés, se quedaron con las ganas«, apuntó el exregidor.

González explicó que los procesos de contratación en Mijas desde 2018 se realizan a través de un proceso totalmente telemático (online), que garantiza la legalidad del proceso de principio a fin. Y la mesa de contratación está compuesta por técnicos, habilitados nacionales y técnicos de la administración que avalan la independencia del proceso.

«Por lo que todo aquel que vea cualquier tipo de relación entre lo que revela la investigación y mi gestión y la de mis concejales, siento decirle que que no van a encontrar nada. Mala suerte«, añadió Josele González, que deseó que los culpables «paguen con creces el daño que hacen a la democracia, a las instituciones y a tantas y tantas personas honradas que sí trabajan por mejorar la vida de la gente y no mejorar y enriquecer su situación personal».