Un pastor de Alpandeire halla el cadáver de otro hombre en Málaga, que murió por diversos traumatismos

Se le ha practicado la autopsia y se investiga el origen de las lesiones

S. A.

Málaga

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha informado este martes de que la autopsia al cadáver hallado por un pastor en el municipio malagueño de Alpandeire, que presentaba signos de violencia, ha determinado que la muerte fue por diversos traumatismos.

En ... concreto, en declaraciones a los periodistas en Cártama, ha precisado que la autopsia ha determinado que el fallecimiento ha sido «por un politraumatismo, por diversos traumatismos, y se está investigando el qué ha podido causar esos traumatismos y después investigar y determinar los culpables».

