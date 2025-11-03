Suscríbete a
Abandonan el cadáver de un varón en un muelle de Puerto Banús y se dan a la fuga

Una embarcación semirrígida dejó el cuerpo a plena luz del día ante decenas de testigos y huyó del lugar

Imagen de Puerto Banús
Imagen de Puerto Banús SUR
Alejandro Trujillo

Málaga

La Guardia Civil ha abierto una investigación este lunes, 3 de noviembre, después de que la tripulación de una embarcación semirrígida abandonara el cuerpo de un varón en uno de los muelles de Puerto Banús, en Marbella (Málaga), y se ... diera a la fuga. Los hechos ocurrieron a mediodía, ante decenas de personas que se encontraban en el lujoso puerto deportivo y que presenciaron la escena.

