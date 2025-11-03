Abandonan el cadáver de un varón en un muelle de Puerto Banús y se dan a la fuga

La Guardia Civil ha abierto una investigación este lunes, 3 de noviembre, después de que la tripulación de una embarcación semirrígida abandonara el cuerpo de un varón en uno de los muelles de Puerto Banús, en Marbella (Málaga), y se ... diera a la fuga. Los hechos ocurrieron a mediodía, ante decenas de personas que se encontraban en el lujoso puerto deportivo y que presenciaron la escena.

Según han confirmado fuentes del Instituto Armado, la embarcación entró en uno de los muelles. Sus ocupantes depositaron el cuerpo del hombre en el muelle, y huyeron.

Inmediatamente se dio aviso a los equipos de emergencias, que se desplazaron al lugar. Tras atender al varón, los sanitarios solo pudieron certificar que «resultó estar fallecido».

La Guardia Civil ha iniciado las diligencias para esclarecer lo sucedido. «Por el momento solo os puedo decir que se está investigando el hecho», han señalado fuentes oficiales. La investigación se centra ahora en determinar el origen de la embarcación semirrígida y en identificar a la víctima.

El cuerpo será trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga para practicarle la autopsia, que determinará las causas exactas de la muerte.

Un extremo clave de la investigación será determinar el momento exacto del fallecimiento. Pese a que algunos testigos presenciales han afirmado «verlo vivo momentos antes de que llegase la Guardia Civil», fuentes oficiales del Instituto Armado han precisado que, cuando las autoridades llegaron al muelle, «en ese momento ya estaba fallecido». La investigación continúa abierta, según han confirmado fuentes del Cuerpo de seguridad.

Hallan el cuerpo de una mujer en Mezquitilla

Horas después del incidente en Marbella, se ha producido un segundo hallazgo en la costa de la provincia. El cadáver de una mujer ha sido localizado este mediodía flotando en el mar en la playa de Mezquitilla, en el término municipal de Algarrobo.

Cerca de las 14:00 horas del melodía de este lunes, el servicio de Emergencias 112 ha recibido la llamada de un particular que alertaba de que divisaba un cuerpo flotando en el mar. El cuerpo se encontraba en una zona de rocas próxima a la orilla, cerca de una escollera.

Desde la sala coordinadora se ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local, a los Bomberos y a la Guardia Civil. El Instituto Armado, que se ha hecho cargo de la investigación, ha activado a su vez al GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña) para el rescate del cadáver.

Según ha trascendido, se trata de una mujer de origen extranjero. Fuentes del Instituto Armado han explicado que, en una primera inspección, el cuerpo «aparentemente no presenta signos de violencia». Por ahora no han trascendido más detalles sobre las causas de la muerte ni las circunstancias en las que se podría haber producido.