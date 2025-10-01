La Fiscalía de Málaga pide tres años de cárcel para dos sacerdotes por un delito de odio al Islam

El padre Custodio Ballester se sentó en el banquillo de los acusados siete años después. Lo rodearon unas 50 personas con pancartas de apoyo, que dentro de las sala tuvieron que ser llamadas al orden en varias ocasiones por comentarios o aplausos a ... alguna intervención. El presidente de la sala de la Audiencia Provincial de Málaga reiteraba, incluso a los abogados, que no quería que se aquello se convirtiera en un «espectáculo circense».

El juicio era contra dos párrocos por incitar al odio a los musulmanes. La Fiscalía mantiene su petición inicial de tres años de prisión para ambos. Además, solicita cuatro años de prisión para el propietario del portal Alerta Digital. Una web con sede en Málaga que el Ministerio Público pide que sea cerrada. Su administrador está acusado de incitar al odio hacia los inmigrantes y los musulmanes.

Los hechos juzgados arrancan en una tertulia en el programa 'La Ratonera' de Alerta Digital TV. En ella participaban el padre Ballester como invitado. Según la asociación 'Musulmanes contra la Islamofobia' en esa entrevista se «deshumanizan y señalan a personas por el simple hecho de su fe, alentando un clima hostil y contrario a la convivencia pacífica».

Frases como «el islam es una religión de violencia que se ha extendido por la espada» o que en las mezquitas se predica «la destrucción y el exterminio del infiel» llevaron a Custodio Ballester ante los tribunales, donde este miércoles pudo defenderse. «Las he explicado y, por tanto, no me arrepiento», ha señalado el sacerdote, quien remarcó que en todo momento estaba hablando de yihadismo, que era por lo que se le había preguntado y no del Islam en general como aseguran los denunciantes.

«Fue toda la conversación en un contexto directo que lo tiene transcrito la policía. Estoy tranquilo. Si estuviéramos en Afganistán o Pakistán, la fiscalía me pediría pena de muerte, pero aquí en España, gracias a Dios, me han pedido tres años. Se lo agradezco«, ha añadido el párroco.

Fuera de la ironía, el sacerdote ve «exagerada» la petición de pena. «Mandas a un hombre al hospital y no piden tanto como a mí por hablar claro. Al final se trata de que la gente se autocensure y que solo salga a la palestra el discurso oficial. Parece que hay un relato que todos tenemos que repetir como papagayos, pero hay una libertad de pensar que todos tenemos«, ha añadido.

Para el padre Custodio Ballester este juicio pone de relieve «la exageración que representa los delitos de odio, que acaban en la Audiencia Provincial porque piden las penas máximas». «Esto es una verdadera exageración. Mi sobrina me decía: tío te están pidiendo una pena como si hubieras violado a alguien y solo has hablado claro«, ha recordado el sacerdote, al que se le denuncia por una fragmento de menos de tres minutos y para el que su abogado ha pedido la absolución por no estar constatado que incurriera en un delito de odio.

Custodio Ballester es parte de un proceso, donde la principal pieza de caza es Alerta Digital. La inquinas son patentes entre 'Musulmanes contra la Islamofobia' y el propietario de este portal web que se autodefine dentro del pensamiento «humanista cristiano y de economía social».

Extremismo

Ante ellos una asociación que se ha mostrado a favor de, entre otros, el régimen talibán en Afganistán. Su portavoz es vinculado a Barcelona en Comú (una de las marcas en la órbita de Podemos) con tuit como que el sacramento de la confesión es «un instrumento para encubrir a los pederastas».

La presidenta de esta asociación dijo que los mensajes vertidos en este medio digital la hicieron sentir «humillada» y que sentía una discriminación que podían vivir sus hijos. Por eso dicen que tomaron medidas contra Alerta Digital y dos de sus colaboradores, ente caso dos sacerdotes.

El otro cura es el Padre Calvo, una párroco de una pedanía en León para el que su defensa pidió al absolución en bases a unas pruebas forenses en las que se le diagnóstica un trastorno de «ideas delirantes que afectan a la personalidad». Tiene pedida la incapacidad, por lo que su defensa pidió la absolución al no considerarlo responsable de sus actos y opiniones, que vertió ante el juez citando el 'Mein Kampf' de Hitler, que dijo que acababa de releer.

Por su parte, la defensa de Armando Robles, propietario del portal web denunciado, pidió la absolución o, en el caso de ser condenado, un máximo de seis meses, refiriéndose a atenuantes como las dilaciones indebidas.