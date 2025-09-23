Suscríbete a
La familia de García Caparrós conocerá a los responsables de su muerte casi 50 años después

Las nuevas normas de acceso al Archivos del Congreso harán posible una consulta sin tapar los datos personales

España reconocerá a Manuel José García Caparrós como víctima del posfranquismo

Manuel José García Caparrós
Manuel José García Caparrós Archivo
J. J. Madueño

Málaga

La familia de Manuel José García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977 en Málaga en una manifestación por la autonomía andaluza, podrá conocer la «identidad de los responsables» de su muerte. La Mesa del Congreso ha aprobado este martes las nuevas normas ... que regirán el acceso al Archivo de la Cámara y que abren la puerta a la consulta de documentos que contengan datos personales, siempre que lo autorice el órgano de gobierno de la institución.

