Detenido en una autocaravana en la playa el pirómano que causó seis incendios en la Costa del Sol

Seis incendios se achacan a un pirómano en Málaga. La Guardia Civil, en el marco de la operación Moonwalker, ha detenido a una persona por delitos de incendios forestales, al prender varios fuegos en localidades de la Costa del Sol. La investigación se inició tras producirse un total de seis incendios desde el 2 de julio hasta el 24 de agosto.

Los fuegos afectaron a zonas de alto valor ecológico de los términos municipales de Mijas, Ojén, Alhaurín de la Torre y tres de ellos en Alhaurín el Grande.

Los incendios fueron catalogados como conatos, ya que fueron avistados rápidamente por agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía y extinguidos por personal del INFOCA. Los bomberos forestales evitaron que se propagaran y causaran mayores daños, ya que se prendía fuego en zonas cercanas a grandes masas arbóreas y núcleos urbanos.

Se iniciaron las gestiones oportunas para el esclarecimiento de los hechos, detectándose un patrón en la comisión de los incendios que se producían en horas diurnas y en lugares de difícil acceso.

Como resultado de la investigación fue identificado un individuo que se encontraba por la zona en todos los incendios ocurridos. La Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Junta de Andalucía y los efectivos del Seprona hallaron indicios de que presuntamente podría ser el autor de los mismos.

Por todo ello, se iniciaron las gestiones para su búsqueda y detención, siendo localizado el pasado día 24 de agosto en la autocaravana en la que vivía cuando se encontraba en una zona de playa en Málaga capital.

Tras ser identificado, este individuo reconoció ante los agentes la autoría de los incendios, siendo detenido por seis delitos de incendios forestales. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su ingreso en prisión.