El agua que el AVE se llevó: Valle de Abdalajís, dos décadas pendiente de una tubería

La alcaldesa Virginia Romero exige a ADIF una solución «definitiva» mientras el Supremo decide si cesan los camiones cisterna que nutren a los 3.000 vecinos

Guerra por el agua entre Adif y un pueblo de Málaga al que el AVE dejó sin acuíferos

Camión cisterna que abastece diariamente al Valle de Abdalajís
Camión cisterna que abastece diariamente al Valle de Abdalajís
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

En 2005, durante las obras del AVE, ADIF perforó el acuífero que abastecía al Valle de Abdalajís y el pueblo empezó a beber de camiones cisterna. En 2007 se firmó un convenio para que la empresa pública sostuviera ese suministro mientras se ... ejecutaban obras de restitución y se estudiaban alternativas, entre ellas, traer agua desde Antequera mediante una tubería, pero la conexión nunca pasó de la mesa y el acuerdo expiró en 2020. En febrero de 2021 ADIF cortó las cubas y, a los pocos días, el Juzgado Central de lo Contencioso ordenó reanudarlas tras la reclamación del Consistorio; en octubre de 2021 la Audiencia Nacional confirmó las medidas cautelarísimas a favor del pueblo. En mayo de 2025 llegó la sentencia: la Audiencia daba la razón a ADIF y sostenía que ya no estaba obligada a seguir pagando el servicio. Pese a ello, la empresa comunicó que mantendría los envíos de forma provisional mientras el Ayuntamiento recurre en casación. Hoy el Valle sigue esperando una solución estable que no dependa de camiones

