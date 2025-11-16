Suscríbete a
La Junta tacha de «paripé» el Consejo de Política Fiscal convocado por Montero cuatro meses y medio tarde

La consejera de Economía volverá a exigir este lunes la reforma del sistema de financiación autonómica

Carolina España pedirá otra vez los 1.500 millones anuales de infrafinanciación y el fondo de nivelación de 4.000 millones

Carolina España en una intervención en el Parlamento Andaluz EFE
J. J. Madueño

Málaga

Andalucía volverá a pedir este lunes al Gobierno que compense los 1.500 millones al años que el Ejecutivo andaluz estima que recibe de menos. Por eso, sabiendo que la repuesta de la ministra de Hacienda María Jesús Montero será negativa, la Junta ... tacha la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de «paripé». La consejera de Economía, Carolina España, sabe que sus propuestas serán negadas, como hasta ahora, en un consejo que tenía que haberse celebrado antes del 30 de junio. España es consciente de que Montero cambió de criterio y ya no defiende la misma postura en la financiación autonómica que sí defendió cuando era consejera andaluza.

