La Junta desmiente a Pedro Sánchez: «Las viviendas que pretende sacar del registro no son ilegales»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha extralimitado este domingo en su mitin en Málaga para lanzar a María Jesús Montero como candidata a las elecciones autonómicas en Andalucía. Sánchez, con el ánimo de confundir o tal vez por desconocimiento, ha asegurado que ... este lunes van a revocar 53.000 viviendas de uso turístico en España (16.790 en Andalucía) para que pasen a ser «alquileres constantes, permanentes para la gente joven, las familias de este país».

Lo que puede hacer el Ministerio de Vivienda es revocar estas viviendas turísticas y rechazar su inscripción en el Registro Único de Arrendamientos que ha entrado este año en vigor, para pedir a las plataformas 'online' (booking, expedia, AirBNB...) que no las publiciten en internet. Pero no pueden cancelarlas porque se trata de una competencia autonómica de la Junta de Andalucía. Se puede exigir (a la espera de dotar de un régimen sancionador claro) a estos portales web que las eliminen de su espacio virtual, pero podrán seguir operando como viviendas turísticas y por tanto no pasarán a ser «alquileres constantes, permanentes para la gente joven, las familias de este país» si sus propietarios no lo deciden.

Las palabras del presidente han sorprendido en el área de Turismo. El consejero Arturo Bernal ha desmentido a Sánchez de manera rotunda. «Las viviendas que pretende sacar del registro no son ilegales, tan sólo no pueden ser publicitadas en plataformas a causa de una norma de más que dudosa legalidad, que nació muerta, con la oposición del Consejo de Estado y el aviso de Europa de iniciar un expediente por invasión de competencias y con un recurso ante la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo».

Inseguridad jurídica

El diario ABC ya advertía en la primera semana de julio de los problemas que estaba ocasionando la entrada en vigor de esta nueva normativa, que se puso en marcha el 2 de enero pero en verano, en temporada alta, se fijaba el plazo para tener en orden la inscripción. La falta de información, las dificultades para realizar los diferentes trámites y la no existencia de un régimen sancionador claro generaban más preguntas que respuestas. A su vez, es una ley que nace en el seno del Gobierno de España y atraviesa competencias autonómicas, como la que se deriva del turismo.

«Esta norma por la que se habilita al registro de la propiedad, ha generado una gran inseguridad jurídica que perjudica de forma directa al administrador y al propietario de las viviendas», advierte el consejero. «Los ciudadanos andaluces son los grandes perjudicados de este desastre«.

«Una vez más el gobierno de Pedro Sánchez y la señora Montero asume competencias que no le corresponden, en este caso determinar o no el uso turístico de una vivienda«, insiste Arturo Bernal. »El Gobierno central vuelve a mentir a los andaluces; prometieron que en el mes de julio dejaría de haber VUT ilegal en las plataformas y a fecha de hoy, lo cierto y más allá que los anuncios mitineros, NO se ha eliminado ni un solo anuncio de esas viviendas«.

Noticia Relacionada El Gobierno notifica 16.740 pisos turísticos ilegales en Andalucía y pide a las plataformas que retiren sus anuncios en internet José María Aguilera Este año ha entrado en vigor el registro único que permite al Ministerio de Vivienda un mayor control del sector

Noticia Relacionada El Registro Único deja a miles de viviendas turísticas en un limbo José María Aguilera Los actores implicados denuncian caos por la avalancha de peticiones, disparidad en los criterios y quejas de propietarios por la falta de información

Desde la Consejería lamentan que el presidente de todos los españoles llegue a Andalucía para atacar al Turismo, una de las principales fuentes de ingresos de la Comunidad. Máxime porque «sus políticas están dañando una actividad clave para nuestra tierra y para el resto del país. Los retrasos de los trenes, los problemas en las infraestructuras, la falta de visión comercial en la negociación con las líneas aéreas y la Vivienda de Uso Turístico«.

«Que no venga a darnos a Andalucía lecciones de nada. La Junta de Andalucía sí está ejecutando sus competencias y llevando a cabo una política racional y eficiente con el control y regulación de las VUT. Hemos aprobado un decreto y llegado a acuerdos con ayuntamientos que han servido para ordenar y regular este fenómeno de alojamiento turístico y que han permitido resultados tangibles y ya cancelar más de 10 mil Viviendas de Uso Turístico que no cumplían la normativa autonómica o municipal«. En este caso, la Junta sí puede cancelar los pisos ilegales.

«Esta medida anunciada por Sánchez no es más que una pataleta por la buena gestión que ha ejecutado el Gobierno de Juanma Moreno en este asunto».