Suscríbete a
ABC Premium

La Junta desmiente a Pedro Sánchez: «Las viviendas que pretende sacar del registro no son ilegales»

El consejero de Turismo Arturo Bernal asegura que esa normativa estatal «nació muerta» por «inseguridad jurídica» y la «invasión de competencias» que supone

Pedro Sánchez insulta a Juanma Moreno en Málaga: «Displicente, distante y desganado»

Un pase para gráficos de 17 minutos justifica el viaje de Sánchez a Málaga en Falcon

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Pedro Sánchez, en su visita hoy a Málaga
Pedro Sánchez, en su visita hoy a Málaga e. p.
José María Aguilera

José María Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha extralimitado este domingo en su mitin en Málaga para lanzar a María Jesús Montero como candidata a las elecciones autonómicas en Andalucía. Sánchez, con el ánimo de confundir o tal vez por desconocimiento, ha asegurado que ... este lunes van a revocar 53.000 viviendas de uso turístico en España (16.790 en Andalucía) para que pasen a ser «alquileres constantes, permanentes para la gente joven, las familias de este país».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app