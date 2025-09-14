Pedro Sánchez insulta a Juanma Moreno en Málaga: «Displicente, distante y desganado»

Pedro Sánchez llegó a Málaga buscando la confrontación con Juanma Moreno, sacarlo de su perfil moderado para poder arrimarlo a Vox. De hecho, el «son lo mismo» fue la principal línea de su discurso, que cerró deshaciéndose en descalificaciones directas al presidente de la Junta ... de Andalucía. Desde el atril lo llamó «displicente», «distante» o «desganado».

Una búsqueda de la confrontación que Pedro Sánchez no obtiene en Moreno, pese a que en sus discursos siempre achaca la gresca «a la derecha». «A mí Moreno Bonilla me parece una persona muy de derechas», ha añadido Pedro Sánchez para definirlo.

«Este verano, no es que sea de derechas, es que es bastante distante y displicente en su región. La derecha me critica por no ir a los incendios y no fue Moreno Bonilla», ha afirmado Sánchez, quien remachó diciendo que «hay una cosa más que contrasta con María Jesús Montero: le veo desganado, sin propuestas, sin horizonte para Andalucía».

Antes había cargado contra Feijóo al decir que es «una mala copia de Abascal«, que los casi ochos de Gobierno «se ha mimetizado con la ultraderecha en políticas contrarias a la agente». «Solo insultan. Es la mala política, solo quieren demoler todo lo levantado en estos años con mucho esfuerzo. Solo insultan», ha dicho Sánchez, que volvió a incidir en que no va a convocar elecciones.

«Está en el insulto y en la oposición. Van a tener que esperar hasta 2027 y todos los años que vengan después, gracias a la confianza de los españoles», ha añadido al presidente, que tuvo palabras de cariño para María Jesús Montero ante la mirada de históricos como Magdalena Álvarez, recuperada por Sánchez tras aminorarse sus condenas y blanquearse su figura con premios a su labor, sentenciada por la justicia por corrupción.

Moreno y Vox

Sánchez ha destacado la figura de Montero dentro del gobierno de la reforma laboral, la revalorización de las pensiones, el impuesto a la banco o a las grandes fortunas. Frente a ese enarboló una alianza de PP y Vox. «Moreno necesita a Vox. O María Jesús Montero o Moreno Bonilla», ha añadido.

Lo hizo después de reprochar a la molestia que tiene el PP por estar en la oposición. «No les duele España. Les duele estar en la oposición, que es donde van estar un buen rato», ha afirmado Pedro Sánchez, que bendijo a Montero para el asalto al Gobierno andaluz.

«Las políticas del Gobierno de España le sientan bien a Andalucía», ha reseñado Montero desde el atril, donde de forma enérgica defendió una vuelta a la sanidad del PSOE en Andalucía, así como los datos de crecimiento de empleo o la subida del salario mínimo interprofesional.

Además, reprochó que los diputados del PP andaluz no apoyaran la reducción de la jornada laboral esta pasada semana, pero obvió que Pedro Sánchez o Marlaska tampoco la votara por estar en el estreno de la última película de Amenábar.