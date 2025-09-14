Suscríbete a
ABC Premium

Pedro Sánchez insulta a Juanma Moreno en Málaga: «Displicente, distante y desganado»

El presidente del Gobierno arremetió contra Juanma Moreno para resaltar la figura de María Jesús Montero

Un pase para gráficos de 17 minutos justifica el viaje de Sánchez a Málaga en Falcon

El Gobierno cancelará el lunes 16.000 viviendas turísticas en Andalucía

Pedro Sánchez durante el mitin en Málaga
Pedro Sánchez durante el mitin en Málaga ABC
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pedro Sánchez llegó a Málaga buscando la confrontación con Juanma Moreno, sacarlo de su perfil moderado para poder arrimarlo a Vox. De hecho, el «son lo mismo» fue la principal línea de su discurso, que cerró deshaciéndose en descalificaciones directas al presidente de la Junta ... de Andalucía. Desde el atril lo llamó «displicente», «distante» o «desganado».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app