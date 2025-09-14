Suscríbete a
Un pase para gráficos de 17 minutos justifica el viaje de Sánchez a Málaga en Falcon

La visita a las 530 VPO en la zona de la Universidad en Teatinos estuvo marcada por el blindaje y el secretismo

El desembarco de Sánchez y varios ministros en Málaga se pagará con dinero público

El PP acusa a Sánchez de «reírse de los malagueños» al usar el Falcon y dinero público para un mitin del PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez visita las obras de las 530 VPO en Teatinos Francis silva
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

Diecisiete minutos cronometrados han bastado para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con parte de su gabinete, convierta en «acto institucional» su paso por Málaga antes de un compromiso de partido en Andalucía. La agenda fijaba la llegada del líder del ... PSOE a las 10.45; Sánchez se ha bajado del coche oficial a las 11.05 y se ha marchado a las 11.22, tras un recorrido de cortesía por las obras de una promoción de 530 viviendas de protección oficial en alquiler en el sector Universidad (Teatinos). Le han acompañado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

