La Junta de Andalucía pone vallas con energía solar para evitar atropellos de linces ibéricos en carreteras de Sevilla y Córdoba

La Consejería de Fomento adjudica un contrato de 392.000 euros para aumentar las medidas de protección

Mueren dos linces atropellados en una carretera de Huelva

Señal de tráfico para alertar del paso de linces
Antonio R. Vega

Las carreteras se han convertido en un peligro para el lince ibérico, una especie catalogada como vulnerable aunque ya no esté en la zona de riesgo de extinción. Durante 2024, los atropellos se cobraron la vida de 162 linces, el 75% de las 214 ... muertes detectadas, según el último censo, por lo que no conviene relajarse. La Junta de Andalucía así lo cree y ha tomado cartas en el asunto colocando vallas y otras medidas de protección para reducir el riesgo de arrollamientos de esta especie en carreteras de las provincias de Sevilla y Córdoba.

