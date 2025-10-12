Suscríbete a
Juanma Moreno optará por un consejero de Salud con «vis política» para resolver los cribados fallidos del cáncer de mama

El presidente andaluz asegura que quiere «escuchar» a las pacientes afectadas y augura «más ceses»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante una reunión con el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos en el Palacio de San Telmo, a 10 de octubre de 2025
S. A.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha remarcado que «habrá más ceses» al hilo de la crisis originada en torno al funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza, así como indica ... que le «encantaría» reunirse con la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama, a quien pidió «la semana pasada» reunirse «para conocer de primera mano sus reivindicaciones, pero no ha sido posible y me gustaría, porque sería positivo».

