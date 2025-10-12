Suscríbete a
ABC Premium

ERRORES EN LOS DIAGNÓSTICOS

Los siete días en los que tembló la sanidad de Andalucía

Las contradicciones y la frialdad de la consejera saliente y el oportunismo del PSOE al vincular el problema del cribado a «la privatización» marcan una crisis que obligó a Moreno a tomar las riendas

El protocolo del cáncer de mama que niega el PSOE: Montero quitó los plazos en Andalucía en 2011

Juanma Moreno y María Jesús Montero, en una imagen superpuesta
Juanma Moreno y María Jesús Montero, en una imagen superpuesta abc
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El «bicharraco» del socialismo andaluz —como la candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, califica a la maquinaria electoral de los suyos— ha encontrado en la crisis del cribado del cáncer de mama un filón para arrancar con dinamita un ... curso político con elecciones a la vista y que ha descolocado al PP y le ha obligado a cambiar el paso de una manera brusca. Quién se acuerda ya de las bajadas de impuestos o del 'Manual de convivencia'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app