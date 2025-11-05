Juanma Moreno escucha de primera mano las demandas de los profesionales de la enfermería

La renovación profunda del sistema sanitario se encuentra ahora mismo en una fase de diagnóstico. Al margen de las diferentes medidas que está implantando la Consejería de Sanidad para hacer frente a la crisis de los cribados y optimizar el servicio, el Gobierno ... andaluz estudia los males que aquejan al SAS y los caminos para introducirlo en el siglo XXI. Es una primera fase de escucha, atendida especialmente por el nuevo consejero, Antonio Sanz, tras la dimisión de Rocío Hernández.

Sanz se está reuniendo con todas las partes que componen este sector. No obstante, el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha querido escuchar de primera mano las demandas y reivindicaciones de las enfermeras. Un colectivo muy amplio y sostén del sistema. En esta ocasión ha mantenido una cita con la presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería, María del Mar García Martín, y el resto de miembros de su dirección.

El encuentro ha respondido a esa voluntad por parte del Ejecutivo regional de fortalecer el diálogo con las corporaciones profesionales, a las que considera interlocutoras esenciales para avanzar en la calidad asistencial y la seguridad del paciente. Moreno ha incidido en el reconocimiento del valor de la profesión enfermera.

Futuro del sistema sanitario

El Consejo le ha traslado la realidad de la profesión, sus reivindicaciones históricas y de futuro, así como las acciones que desde la visión del colectivo consideran necesarias para el fortalecimiento y sostenimiento del sistema sanitario.

García ha destacado que el encuentro se ha desarrollado «en un ambiente de diálogo y entendimiento», destacando la gran labor de la Enfermería, y su papel crucial para impulsar la renovación del servicio desde la atención integral que ofrecen las enfermeras andaluzas.

En el encuentro de Moreno con el Consejo Andaluz de Enfermería, que se ha desarrollado en el Palacio de San Telmo, también ha estado presente el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.