Juanma Moreno escucha de primera mano las demandas de los profesionales de la enfermería

El presidente de la Junta de Andalucía se reúne con María del Mar García, la representante del Consejo Andaluz

Juanma Moreno anuncia una reforma profunda del SAS para acabar con la «opacidad» y agilizar contratos

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, con María del Mar García Martín, presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, con María del Mar García Martín, presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería raúl doblado
José María Aguilera

La renovación profunda del sistema sanitario se encuentra ahora mismo en una fase de diagnóstico. Al margen de las diferentes medidas que está implantando la Consejería de Sanidad para hacer frente a la crisis de los cribados y optimizar el servicio, el Gobierno ... andaluz estudia los males que aquejan al SAS y los caminos para introducirlo en el siglo XXI. Es una primera fase de escucha, atendida especialmente por el nuevo consejero, Antonio Sanz, tras la dimisión de Rocío Hernández.

