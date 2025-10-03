Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Aemet en Andalucía: «No se ven lluvias en las próximas dos semanas»

«No se observan lluvias en las tendencias que manejamos en las próximas dos semanas, al menos». Así lo ha señalado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino, a ABC de Sevilla. Además, ha apuntado que «no se ve nada» que en la atmósfera no se percibe ninguna borrasca o dana y que esta situación estará hasta aproximadamente el 20 de octubre.

A partir de esa fecha, Del Pino ha explicado que «no hay anomalías positivas o negativas, esto significa que no llovería más ni menos sino que lo normal en estas fechas de otoño». En los últimos días de octubre y principios de noviembre, «la tendencia es que haya una situación similar con posibilidades de precipitaciones en el litoral atlántico pero no en el interior de Andalucía».

Luego, en la primera quincena del penúltimo mes del año, el delegado territorial ha apuntado a este periódico que «la tendencia que estamos manejando por el momento es que podría llover menos de lo normal pero todo esto puede cambiar por la atmósfera y sabiendo que el otoño es una estación cambiante además de que estamos mirando a más de un mes».

Preguntado por la previsión para los próximos días, ha comentado que «el tiempo va a ser estable y se va a estar con unas máximas por encima de los 30 grados en capitales como Sevilla». En concreto, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, la estabilidad marcará los cielos andaluces y no se esperan precipitaciones en un 'veroño' con el que se entrará en octubre.

Sólo lluvias con los restos del huracán Gabrielle

Solamente, han caído algunas lluvias el pasado fin de semana con los restos del huracán Gabrielle, algo que no es suficiente para una estación en la que tradicionalmente caen precipitaciones y después de un verano muy seco, con casi una ola de calor constante en agosto de más de 15 días y unos pantanos que van bajando sus niveles de agua.

Aunque haya llovido hasta mediados de la primavera pasada, la estabilidad de la atmósfera no es buena señal ya que esto implica que no se formen borrascas y no haya precipitaciones en los campos andaluces ni tampoco en las poblaciones de la comunidad autónoma.

