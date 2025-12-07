Jornada negra en las carreteras andaluzas en el inicio del puente de la Constitución

Un total de seis personas han muerto en accidentes de tráfico a última hora del sábado y la madrugada de este domingo en distintas carreteras de Andalucía en las provincias de Málaga, Sevilla y Jaén, según informa el Servicio de Emergencias 112 ... Andalucía.

ELa sala coordinadora ha detallado que en la provincia de Málaga han fallecido dos ocupantes en siniestro vial en Marbella y Ronda, dos en la localidad jiennense de Porcuna y otros dos personas en el municipio sevillano de Estepa.

El primero de los accidentes mortales se ha producido a las 1,36 horas de la madrugada, cuando una moto ha chocado contra una palmera en la Avenida Ramón y Cajal de Marbella. Un joven de 30 años ha muerto en el lugar del siniestro. A las 3,01 horas, un vehículo se ha salido de la vía en la carretera A-7377 en Ronda y ocasionado la muerte de uno de sus ocupantes, junto con tres heridos graves, evacuados al hospital de la Serranía de Ronda y al Carlos Haya de Málaga.

Asimismo, a las 7:20 horas, en la provincia malagueña se ha registrado un choque entre un turismo y una moto en la autovía A-7 en el kilómetro 1.052, pendiente aún de resolución tras la intervención de los servicios de emergencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado al centro de coordinación el corte de la autovía sentido Málaga y un carril en dirección a Cádiz.

Por otro lado, en Sevilla, paralelamente, otras dos personas han muerto en una colisión múltiple en la autovía A-92 en el kilómetro 109, a las 23,51 horas. Otros cuatro afectados han sido evacuados al hospital de La Merced de Osuna. Mientras tanto, en Jaén, el choque de un turismo contra un olivo tras salirse de la carretera A-306 ha provocado la muerte de dos de sus viajeros en el kilómetro 32 del municipio de Porcuna, en dirección a Lopera.

En todos los siniestros, el 112 ha alertado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, para asistir a las víctimas y heridos, junto con agentes de Guardia Civil, Policía y Bomberos, cuando ha sido necesario su intervención para liberar a los atrapados.