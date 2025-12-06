Suscríbete a
Un muerto y un herido tras volcar una furgoneta en Jaén

El joven de 27 años ha fallecido en la A-44 a su paso por la localidad jiennense de Campillo de Arenas

La Policía toma declaración a familiares y testigos para saber por qué se suicidaron las adolescentes de Jaén

Un joven de 27 años de edad ha muerto y otro de 20 años ha resultado herido a última hora de este pasado viernes al volcar una furgoneta en la A-44 a su paso por la localidad jiennense de Campillo de Arenas, según ... ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

