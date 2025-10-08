Suscríbete a
Joaquín Gallardo, director del Patrimonio: «Daremos un uso rápido a los bienes de la Junta de Andalucía; antes no se sabían con certeza sus propiedades»

El responsable autonómico explica las novedades de la nueva ley que va a poner orden en el patrimonio de la Administración y que tramita el Parlamento andaluz

Los ayuntamientos podrán reutilizar edificios abandonados del patrimonio andaluz

Joaquín Gallardo, director general de Patrimonio de la Junta de Andalucía, posa para ABC en la terraza de la sede de Torretriana en Sevilla
Joaquín Gallardo, director general de Patrimonio de la Junta de Andalucía, posa para ABC en la terraza de la sede de Torretriana en Sevilla
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

Desde que asumió la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía en enero de 2023, Joaquín Gallardo (Sevilla, 1985) tiene una misión: dar una segunda vida a decenas de bienes inmuebles y muebles públicos que llevan a años e incluso décadas sin ... ningún provecho. Unos edificios serán acondicionados como sedes, otros se cederán a ayuntamientos para que tengan un uso público o se quieren vender porque son solo una costosa carga para las arcas. Su equipo le ha dado la vuelta como un calcetín a la gestión de las propiedades: ahora se desarrollan 300 operaciones al año frente a las 100 que había en 2018. Ha elaborado la nueva Ley de Patrimonio de Andalucía, que espera tener aprobada antes de las elecciones a mediados de 2026, para agilizar las ventas de todo aquello que sea prescindible y obtener así ingresos para financiar los servicios públicos.

