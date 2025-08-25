Suscríbete a
Tensión entre los socios del gobierno de Jaén: «La situación es como con el PP»

Revisión pacto PSOE - Jmm

Los socios de gobierno en el Ayuntamiento se reúnen para revisar los avances de su acuerdo de gobernabilidad

Jaén Merece Más muestra su inquietud por el «lento avance de los acuerdos» con el PSOE

Jaén Merece Más amenaza con revisar el pacto con el Partido Socialista

Miembros del Psoe a la izquierda, frente a los miembros de JMM a la derecha
Miembros del Psoe a la izquierda, frente a los miembros de JMM a la derecha
Marta Negrillo

Marta Negrillo

Jaén

El Partido Socialista y Jaén Merece Más se han reunido para analizar su acuerdo de gobernabilidad municipal durante más de tres horas. Aunque el cumplimiento del pacto por parte del PSOE presenta más en el debe que en el haber, el partido provincialista cuenta ... con pocas herramientas de presión, ya que la posibilidad de una nueva moción de censura está legalmente descartada.

