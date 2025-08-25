Tensión entre los socios del gobierno de Jaén: «La situación es como con el PP»

El Partido Socialista y Jaén Merece Más se han reunido para analizar su acuerdo de gobernabilidad municipal durante más de tres horas. Aunque el cumplimiento del pacto por parte del PSOE presenta más en el debe que en el haber, el partido provincialista cuenta ... con pocas herramientas de presión, ya que la posibilidad de una nueva moción de censura está legalmente descartada.

Ocho meses después del inicio del pacto, el partido provincialista ha expresado su malestar por el «lento avance de los acuerdos», lo que ha hecho necesaria una revisión ante una «situación similar a la vivida anteriormente con el PP», según ha señalado su presidente provincial, Juan Manuel Camacho.

La reunión ha estado encabezada en la parte socialista por Juan Francisco Serrano, secretario de Política Municipal Nacional, quien hasta hace pocos meses era la mano derecha de Santos Cerdán y participó de forma directa en la negociación de la moción de censura capitalina junto a María Jesús Montero. En el encuentro, el PSOE se ha comprometido a convocar en septiembre una nueva reunión con el Ministerio de Hacienda «ante la grave situación de Jaén».

En este nuevo escenario, Jaén Merece Más ha exigido al PSOE hechos tangibles e inmediatos, rebajando sus peticiones a cuestiones sencillas como la rotulación del nombre de Jaén en las autovías del Estado en provincias como Málaga o Sevilla. El partido ha entregado un estudio con propuestas concretas y las vías en las que reclama esta visibilidad, entre ellas la AP-46, la A-7, la MA-45 o la A-4.

Otra de las peticiones de la formación provincialista es la declaración de Jaén como Zona Franca y Zona de Actividades Logísticas (ZAL), con el objetivo de generar un polo de creación de empleo, para lo que Jaén Merece Más ha aportado documentación técnica como base para la negociación. Jaén Merece Más también ha puesto sobre la mesa el Fondo de Inversiones de Jaén (FIJA), inspirado en el modelo del FITE de Teruel, destinado a canalizar recursos específicos hacia infraestructuras y proyectos estratégicos de la provincia.

Sin medidas adicionales

En cuanto a las medidas económicas dirigidas a la ciudad, los socialistas han sostenido que ya se han cumplido compromisos como la asignación de 47 millones adicionales de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado) al Ayuntamiento, así como un paquete de medidas de flexibilidad financiera a diez años aprobado el 21 de abril de 2025 por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), del que se han beneficiado 85 ayuntamientos en toda España.

No obstante, ninguna de estas medidas ha resultado ser excepcional para Jaén, pues se han aplicado a todos los municipios que han cumplido los requisitos en el caso de la flexibilidad financiera, y a todos los ayuntamientos españoles en el caso de la PIE. De este modo, estas actuaciones no han constituido un gesto extraordinario del Ministerio de Montero hacia la capital, sino que habrían llegado igualmente sin un cambio de signo político en el gobierno municipal.

La PIE anual ha crecido un 13,1 % de 2024 a 2025 para todos los ayuntamientos españoles; en Jaén el incremento supondrá pasar de los 38,3 millones actuales a 43 millones, un aumento derivado de la mayor recaudación fiscal del Gobierno, reflejo de las 97 subidas de impuestos que se han aplicado en los últimos años. Así, el Ministerio se ha limitado a transferir a los ayuntamientos lo que por ley les corresponde, y lo recibido por Jaén, que el PSOE ha señalado como cumplimiento del acuerdo, no ha supuesto ningún «regalo» para la ciudad, sino lo que ha correspondido por reparto.

Los compromisos y promesas han incluido también la construcción de la comisaría de Policía Nacional -un proyecto presentado en marzo de 2023 por el Gobierno de España y el alcalde socialista, cuyas obras debían haberse iniciado en 2024 dentro del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado (2019-2025)-, así como la integración ferroviaria con ampliación de pasarelas peatonales, una nueva estación intermodal y la mejora de la conexión ferroviaria con Madrid mediante la renovación de la línea convencional y la incorporación de trenes de altas prestaciones.

Finalmente, ambas formaciones han acordado que sus grupos municipales mantendrán una reunión extraordinaria antes de que finalice agosto para coordinar la cogobernabilidad. Jaén Merece Más ha insistido en la necesidad de acelerar la ejecución de los compromisos pendientes.