Jaén Merece Más amenaza con revisar el pacto con el Partido Socialista

Después de varios días sin pronunciarse, Jaén Merece Más ha decidido hablar. Apenas una hora después de que ABC publicara un reportaje que ponía el foco en el llamativo silencio del partido provincialista ante el fracaso en la aprobación de los presupuestos municipales para 2025, la formación rompía su mutismo con un comunicado en el que lanza una advertencia clara al PSOE: el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Jaén está en revisión. «Madrid ya ha recibido la seria advertencia de que vamos a hacer un replanteamiento para que se cumpla con celeridad porque el tiempo es finito y somos capaces de todo, como ya comprobó el PP en su día. Todo es posible de nuevo», afirmaba su presidente, Juanma Camacho.

Una frase con la que vuelve a recordar la ruptura del acuerdo anterior con los populares, a quienes abandonaron precisamente por el incumplimiento de los puntos pactados.

El comunicado llega en un momento especialmente delicado. La ausencia de presupuestos ha supuesto un fuerte golpe al relato político que ambas formaciones venían manteniendo desde que sellaron su alianza. Según la propia formación, se trata del primer proyecto presupuestario «nivelado, transparente y viable en ocho años», y lamentan que no haya sido aprobado pese a que también ha sido valorado por el Consejo Económico y Social local.

No obstante, y a pesar de que el comunicado amenace con «ser capaces de todo» no concreta ninguna consecuencia política. No hay exigencias públicas, ni plazos, ni condiciones nuevas. Se habla de insatisfacción, de advertencias y de posibles cambios, pero sin exigir concretar medidas inmediatas.

El propio Camacho ha reconocido en declaraciones a ABC que tal vez su formación «vendió la piel del oso antes de cazarlo», refiriéndose a las continuas menciones de miembros del grupo municipal sobre el éxito presupuestario en las que llegaban, incluso, a confirmar la fecha de aprobación de éste. Camacho admite que fue un error dar por hecha la aprobación de unas cuentas que no ha llegado.

Pero si el PSOE no sale bien parado del comunicado, el Partido Popular tampoco. Jaén Merece Más aprovecha el documento para cargar con dureza contra el exalcalde popular Agustín González, al que acusan de haber sido «uno de los pilares de la descomposición» del anterior pacto de gobierno. Le recuerdan, además, que durante su año y medio de mandato fue «totalmente incapaz de presentar presupuesto», tachando de «incongruentes» sus críticas actuales.

En este sentido, Jaén Merece Más asume pocas responsabilidades en una cuestión de gestión municipal que, como parte del equipo de gobierno, también les compete. Esta forma de actuar responde a una dinámica habitual del partido, una estrategia tan antigua como recurrente entre las formaciones minoritarias que cogobiernan con competencias limitadas: los logros, sean del tipo que sean, se presentan como fruto de su presión a los partidos mayoritarios y, por tanto, como méritos propios. Sin embargo, los incumplimientos nunca les son atribuibles; siempre recaen sobre los socios de mayor peso. Así, Jaén Merece Más evita asumir cualquier responsabilidad negativa.

La ausencia de presupuestos no solo incumple lo pactado, sino que alimenta la presión externa sobre una formación que llegó al gobierno exigiendo rigor y nuevos tiempos para la gestión municipal. De momento, han decidido subir el tono. Ahora falta saber si el replanteamiento que anuncian será retórico o real.