PSOE y Jaén Merece Más incumplen el pacto de gobierno que les llevó al poder

Han pasado seis meses desde que la moción de censura presentada por el PSOE y Jaén Merece Más (JMM) desalojó al Partido Popular del Ayuntamiento de Jaén, y los compromisos firmados por ambas formaciones en su acuerdo programático siguen sin materializarse. Ninguno de los 14 ... puntos firmados el pasado diciembre ha sido cumplido, lo que pone en evidencia una falta de compromiso preocupante del PSOE en el gobierno municipal y, lo que es peor, una total complacencia del socio minoritario que prometía cambio y lucha desinteresada por los «intereses de Jaén».

El principal argumento esgrimido por JMM para justificar su apoyo al PSOE fue la «reestructuración de la deuda municipal», recogida como segundo punto del pacto. El acuerdo es claro: «Reestructuraremos de manera conjunta con el gobierno de España la deuda municipal, que permita la flexibilización de los compromisos de pago que el Ayuntamiento de Jaén mantiene con el Gobierno de España, así como la dación en pago de bienes municipales como compensación de la deuda existente». Además, se hablaba de «una rebaja sustancial de los intereses» y de «una carencia en el pago» con un compromiso explícito del Ministerio de Hacienda de adoptar «medidas extraordinarias para rebajar la carga de la deuda».

Sin embargo, ninguna de estas medidas ha llegado. Lo único que ha recibido el Ayuntamiento es el acceso al plan de pago a proveedores del Gobierno central, una herramienta que no tiene nada de extraordinario ni específica para Jaén, y que está regulada por ley para municipios en situación de emergencia financiera. Se trata, además, de un préstamo con intereses, lo que supone aumentar aún más la deuda, no aliviarla. Sí está sobre la mesa la intención unilateral del alcalde socialista de vender el edificio del Ayuntamiento a una cadena de hoteles de lujo para obtener ingresos.

Este incumplimiento es especialmente significativo no solo por su impacto económico, sino porque fue presentado como una condición «innegociable» por JMM. De hecho, fue negociado directamente por Santos Cerdán, hoy en prisión, y Juanfra Serrano, diputado jiennense y mano derecha de Cerdán, con el respaldo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Cabe recordar que la misma ministra que ahora guarda silencio negó cualquier tipo de alivio financiero a Jaén cuando el PP gobernaba el Consistorio.

Otro de los pilares del acuerdo era la aprobación de los presupuestos municipales en el primer trimestre de 2025, supeditada precisamente a la reestructuración de la deuda. Lo cierto es que no ha habido tal presupuesto. En marzo se presentó un borrador ante los medios, más bien una puesta en escena, que no ha tenido más recorrido que ese, ya que no se ha sometido a votación ni aprobación plenaria. Y, según reconocieron los propios responsables del Ayuntamiento, el grueso del documento se basaba en el trabajo ya avanzado por el anterior equipo de gobierno. Jaén sigue siendo, a día de hoy, la única capital andaluza sin presupuestos aprobados. No solo eso, lleva prorrogando su presupuesto desde el año 2017, el actual alcalde gobernó durante los cuatro años de su anterior mandato negando la necesidad de aprobar presupuestos.

Julio Millán, Óscar Puente y Francisco Reyes Marta negrillo

La estación intermodal, anunciada con entusiasmo por el ministro Óscar Puente en una visita a la capital jiennense, ha quedado en nada. Era una de las exigencias centrales de JMM: «impulso a la ejecución de la estación intermodal junto a la actual estación de ferrocarril», recogía el punto cuarto del acuerdo. Esta infraestructura se planteaba como eje vertebrador del transporte público en la ciudad. Sin embargo, el acalde socialista ha anunciado la renuncia a su construcción ante el silencio incomprensible de su socio. Una nueva promesa fallida, que pocos militantes y simpatizantes de Jaén Merece Más se explican.

La situación ferroviaria de Jaén es, de hecho, alarmante. El acuerdo prometía medidas inmediatas para mejorar la conexión ferroviaria, desde la sustitución de trenes obsoletos a la conexión con alta velocidad a través del bypass de Montoro. Sin embargo, Jaén ha sido durante este año uno de los puntos más afectados por cortes, suspensiones y retrasos. A principios de abril, la línea con Córdoba estuvo inutilizada durante 20 días. Y aunque Puente volvió prometió el bypass en un acto en Jaén, el presidente de Adif ha reconocido que no será una realidad antes de 2035. Una nueva promesa fallida, que ahonda la sensación de abandono en una ciudad históricamente castigada en materia de comunicaciones.

En cuanto a las infraestructuras viarias, el punto 7 del acuerdo prometía la «licitación e inicio de ejecución de obras de los 12,5 km del tramo Villanueva del Arzobispo-Beas de Segura». Nada de eso ha sucedido. Para más escarnio, ese tramo ha sido vinculado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la trama de corrupción que ha salpicado al propio Cerdán, con presuntas adjudicaciones irregulares que afectan directamente a la A-32.

El incumplimiento afecta también al punto 11 del acuerdo, referente a la nueva Comisaría Provincial de Policía. El actual alcalde, Julio Millán, anunció en marzo de 2023 que las obras comenzarían en 2024. Hoy, dos años y medio después de aquella promesa, el solar en el barrio del Bulevar sigue vacío y sin movimientos. No hay planos, ni licitación, ni obras en marcha.

A esto se suma escasos avances en otras promesas recogidas en el pacto: el uso de fondos europeos para inversiones locales, el desarrollo industrial vinculado al CETEDEX (sin avances reales en la anunciada zona franca), el Fondo de Inversiones de Jaén (FIJA), que no ha sido ni siquiera dotado presupuestariamente, y la propia comisión de seguimiento del pacto, que según el documento debía reunirse trimestralmente y solo lo ha hecho una vez.

La falta de cumplimiento es tal que el portavoz del PP y exalcalde, Agustín González, no ha dudado en calificarlo como «el acuerdo de las 14 mentiras de Julio Millán y de sus socios». Una afirmación dura, pero que encuentra respaldo en los hechos. El pacto, diseñado como una hoja de ruta para transformar Jaén, se ha convertido en una lista de promesas rotas.

En un contexto de desafección política y hartazgo ciudadano, donde el PSOE se encuentra en el punto de mira, el balance de los seis primeros meses pacto PSOE-JMM arroja un saldo negativo. No para ambos partidos que se mantienen en el poder consistorial, sino para una ciudad que se convirtió en moneda de cambio de una operación política de altas miras y cuyos principales ejecutores están hoy en la vía de salida o en la cárcel.