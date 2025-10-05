Muere un motorista en Jaén al caerse en una circunvalación

Un hombre ha perdido la vida en un accidente de moto ocurrido el sábado por la tarde en Jaén, según ha informado el servicio de emergencias 112 en una nota de prensa.

Los hechos ocurrieron en torno a las 20.30 horas cuando se alertaba de una caída de una moto en la calle Capitán Aranda Alta, en la carretera de circunvalación de la capital jiennense.

La sala coordinadora informó de los hechos a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Nacional y a Protección Civil. Fuentes de la Policía Local han confirmado el fallecimiento del motorista sin que hayan trascendido más datos sobre las circunstancias del suceso.