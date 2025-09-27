Suscríbete a
Los bolos serranos de Jaén, el juego ancestral que ya es Bien de Interés Cultural de Andalucía

Su referencias documentales se remontan a 1625 cuando un altercado en plena partida quedó recogido en los archivos municipales

La otra 'Sierra Nevada' de Andalucía en la que no hay casi nadie y debes ir en invierno

Partida de bolos serranos
Partida de bolos serranos abc
Marta Negrillo

Marta Negrillo

Jaén

Los bolos serranos, una de las tradiciones más antiguas y singulares de la provincia de Jaén, han sido declarados Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía. Con su inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, en la tipología de ... Actividad de Interés Etnológico, se garantiza la conservación y transmisión de un juego que forma parte esencial de la identidad serrana y que cuenta con referencias documentales que se remontan a los siglos XV y XVII, en su mayoría en ordenanzas municipales, evidenciando su considerable popularidad.

