La otra 'Sierra Nevada' de Andalucía en la que no hay casi nadie y debes ir en invierno

Al sureste de la provincia de Jaén, se alza una cordillera menos mediática que Sierra Nevada pero con un magnetismo indiscutible: Sierra Mágina. Declarada Parque Natural en 1989, es una de las grandes joyas escondidas de Andalucía. A diferencia de la estación granadina, aquí no hay remontes, ni telecabinas, ni colas interminables de coches; pero sí montañas imponentes que superan los 2.000 metros, pueblos blancos salpicando las laderas y la posibilidad de sentir la naturaleza en estado puro.

El invierno es, sin duda, el mejor momento para descubrirla. Con las cumbres nevadas, los olivares cubiertos de escarcha rodeándolas y un aire helado que regala panorámicas de vértigo, Sierra Mágina se convierte en un destino perfecto para quienes buscan tranquilidad y naturaleza.

Blanco y verde

La provincia de Jaén es mundialmente conocida por sus interminables olivares, pero en Sierra Mágina el horizonte cambia. Entre los pueblos de Huelma, Torres, Cambil, Bélmez de la Moraleda o Jódar, el terreno se eleva bruscamente hasta alcanzar los 2.167 metros del Pico Mágina, la cumbre más alta de la provincia. En los meses fríos, las nieves tiñen de blanco estas montañas, creando un contraste espectacular con el verde oscuro de los olivos que alfombran las tierras más bajas.

El Parque Natural de Sierra Mágina ofrece una red de senderos que permiten conocer tanto las altas cumbres como sus entornos más accesibles. En invierno, el ascenso al Pico Mágina es un reto para montañeros experimentados, que deben ir equipados para la nieve y el frío. Desde arriba, la recompensa es única: en los días despejados se alcanza a ver Sierra Nevada, las sierras de Cazorla y Segura, incluso, el Mediterráneo.

Para quienes buscan rutas menos exigentes, opciones no faltan. El Parque de Cuadros, en Bedmar, con su espectacular bosque de ribera, o el sendero de la Cascada de Zurreón, cerca de Torres, son alternativas más cómodas y familiares. En todas ellas, el invierno regala el espectáculo del agua en movimiento, con arroyos crecidos y cascadas que bajan con fuerza.

Pueblos con encanto y buena mesa

Sierra Mágina no es solo naturaleza. Sus pueblos, muchos de origen medieval, mantienen la arquitectura popular andaluza: calles estrechas, casas encaladas, miradores hacia el valle y castillos que recuerdan el pasado fronterizo con el reino nazarí de Granada. Torres, Cambil o Bélmez de la Moraleda son algunos de los más pintorescos, aunque cada uno guarda sus propios tesoros.

Y como no podía ser de otra manera en Jaén, la gastronomía es un atractivo en sí misma. Aquí se producen algunos de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo, bajo la Denominación de Origen Sierra Mágina. A la mesa llegan platos contundentes para combatir el frío: gachas, andrajos, migas ruleras o guisos de cordero segureño. En invierno, sentarse en una taberna con chimenea a probar estas recetas locales es parte esencial del viaje.

La gran ventaja de Sierra Mágina es, precisamente, su escasa fama turística. No hay grandes hoteles ni masificación, lo que asegura una experiencia auténtica y tranquila. Las casas rurales y pequeños alojamientos permiten al visitante convivir con la calma de la montaña.

Frente al bullicio de otras sierras más conocidas, aquí la sensación es de estar en un lugar casi secreto. Una especie de «otra Sierra Nevada», pero sin estaciones de esquí ni prisas, donde el lujo consiste en caminar por senderos solitarios, respirar el aire fresco y disfrutar de un paisaje limpio y majestuoso.