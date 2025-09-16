Suscríbete a
El Ayuntamiento de Jaén lleva desde 2021 sin presentar cuentas

Jaén es la única capital española de más de 100.000 habitantes que falta a su deber de rendición de cuentas

El Ayuntamiento de Jaén es uno de los menos transparentes de España, según el Tribunal de Cuentas

Jaén, única capital andaluza con gobierno socialista y única sin presupuestos

Sede del Tribunal de Cuentas
Marta Negrillo

Marta Negrillo

Jaén

La rendición de cuentas y la fiscalización de las actividades económicas del Ayuntamiento de Jaén sigue siendo una cuenta pendiente para el equipo de gobierno del socialista Julio Millán. Según el último Informe Global del Sector Público Local del Tribunal de Cuentas la ciudad ... lleva desde 2021 sin presentar la cuenta general, un incumplimiento que lo sitúa como la única capital española de más de 100.000 habitantes que falta a su deber respecto a la transparencia de su situación contable. Dentro del grupo de municipios españoles con más de 100.000 habitantes, únicamente comparte esta situación con Marbella, lo que la convierte en una excepción negativa a escala nacional.

