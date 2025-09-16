El Ayuntamiento de Jaén lleva desde 2021 sin presentar cuentas

La rendición de cuentas y la fiscalización de las actividades económicas del Ayuntamiento de Jaén sigue siendo una cuenta pendiente para el equipo de gobierno del socialista Julio Millán. Según el último Informe Global del Sector Público Local del Tribunal de Cuentas la ciudad ... lleva desde 2021 sin presentar la cuenta general, un incumplimiento que lo sitúa como la única capital española de más de 100.000 habitantes que falta a su deber respecto a la transparencia de su situación contable. Dentro del grupo de municipios españoles con más de 100.000 habitantes, únicamente comparte esta situación con Marbella, lo que la convierte en una excepción negativa a escala nacional.

El Tribunal de Cuentas sitúa al Ayuntamiento de Jaén en una posición especialmente crítica, a lo que se suma la falta de presupuestos desde 2018, agravando la situación con otro dato revelador: el consistorio jiennense registró hasta finales de 2024 un periodo medio de pago a proveedores 22 veces superior al límite legal de 30 días, uno de los peores registros del país. En la práctica, esto significa que sus acreedores tuvieron que esperar más de 600 días, para cobrar sus facturas, un retraso que afecta a empresas locales, muchas de ellas declarando su bancarrota derivada del impago y, en definitiva, a la actividad económica de la ciudad. Estos plazos han mejorado en los últimos meses gracias al Plan de Pago a Proveedores del Ministerio de Hacienda, mecanismo al que este ayuntamiento está adherido de forma obligatoria debido a su situación económica, aunque sigue multiplicando por mucho el límite legal de pago.

El Informe global del Sector Público Local del Tribunal de Cuentas persigue un doble objetivo: evaluar el grado de transparencia y rendición de cuentas de los ayuntamientos, diputaciones y demás entes locales, y analizar la situación económico-financiera de estas administraciones, de manera que se detecten riesgos, déficits o incumplimientos que puedan poner en peligro la buena gestión de los fondos públicos.

En el caso de Jaén, el Tribunal concluye que la reiterada ausencia de rendición de cuentas y la acumulación de retrasos en los pagos sitúan a la capital en una situación comprometida en términos de control financiero de confianza institucional y transparencia. Este tipo de incumplimientos resultan especialmente graves en los grandes municipios, ya que cuentan con los medios técnicos y humanos necesarios para dar cumplimiento a esta obligación básica de transparencia.

En este sentido, no solo el Ayuntamiento de Jaén se sitúa entre los peores de España en cuanto a sus niveles de transparencia. En la fiscalización anual que realiza el Tribunal sobre cómo cumplen las entidades locales con la obligación de rendir sus cuentas y remitir información sobre contratos, convenios y control interno, la provincia de Jaén también aparece con un papel protagonista, y no precisamente para bien.

63% de incumplimiento en la provincia

El caso de la capital, aunque es el más acuciante, no es una excepción aislada. La falta de transparencia afecta a más de la mitad de los ayuntamientos de la provincia: 38 de los 60 municipios obligados a remitir sus informes económicos no lo hicieron en el plazo legal, lo que supone un 63 % de incumplimiento. Se trata de uno de los peores registros provinciales de toda Andalucía.

Entre los municipios que no cumplieron con esta obligación se encuentran cabeceras comarcales y localidades de peso como Linares, Baeza, Bailén, La Carolina, Cazorla o Torredonjimeno, además de decenas de municipios medianos y pequeños. El Tribunal de Cuentas detalla que este fenómeno afecta especialmente a municipios de menos de 5.000 habitantes, pero en el caso de Jaén alcanza también a localidades de mayor tamaño, que deberían contar con una estructura administrativa capaz de garantizar la presentación puntual de la información financiera.

Algunos ayuntamientos jiennenses presentan, además, incidencias económicas graves. Es el caso de Porcuna, que cerró 2023 con un remanente de tesorería negativo de -367.094 euros, lo que evidencia un desequilibrio financiero que compromete su capacidad para atender pagos futuros. En Linares, el Tribunal destaca la falta de remisión de información sobre control interno, un incumplimiento especialmente relevante tratándose de un municipio de más de 50.000 habitantes.

El informe también recoge que la Diputación Provincial de Jaén sí cumplió con la obligación de presentar sus informes. El Tribunal recuerda que estas instituciones deben ser especialmente rigurosas, pues, además de gestionar un presupuesto propio, tienen la responsabilidad de prestar asistencia a los municipios más pequeños, que son precisamente los que presentan mayores tasas de incumplimiento.

Los ayuntamientos andaluces a la cola

Los malos datos de Jaén encabezan y superan por muchos puntos la media andaluza, ya de por sí llamativa. El informe señala que, en mayo de 2025, solo el 51 % de las entidades locales andaluzas había presentado su información financiera, muy por debajo de la media nacional.

La comparación con otras comunidades resulta significativa. Mientras que en Aragón o la Comunitat Valenciana más del 95 % de los ayuntamientos habían remitido sus informes a mediados de 2025, en territorios como Cataluña o Galicia el nivel de cumplimiento rondaba el 96 %, lejos de la realidad andaluza.

El Tribunal de Cuentas explica que esta diferencia responde, en parte, a las medidas adoptadas por algunas comunidades autónomas en las que, por ejemplo, se ha establecido que los ayuntamientos que no presenten sus informes no pueden acceder a subvenciones ni ayudas públicas. Esta restricción ha demostrado ser una herramienta eficaz para incentivar el cumplimiento.

Falta de transparencia

El informe del Tribunal de Cuentas vuelve a poner sobre la mesa un problema crónico de la administración local española: la falta de cumplimiento en la presentación de información económica. En el caso de Jaén, la situación es preocupante, ya que no solo afecta a la mayoría de sus municipios, sino que el incumplimiento está encabezado por la propia capital.

Según el propio Tribunal, el problema no es la falta de medios, sino la falta de voluntad política y de compromiso con la transparencia. La consecuencia directa es una merma en la confianza ciudadana y en la credibilidad de las instituciones, además de un deterioro de la economía local por los retrasos en los pagos.

El informe recomienda endurecer las medidas que condicionan el acceso a subvenciones y fondos públicos al cumplimiento en la presentación de informes económicos. Esta medida supondría, en el caso del Ayuntamiento de Jaén, un importante revulsivo, ya que, debido a la situación de quiebra técnica de sus arcas, no puede acometer prácticamente ninguna inversión que no provenga de subvenciones de otras administraciones. De esta forma, ser transparente se convertiría para Jaén en una cuestión de supervivencia.