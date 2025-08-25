Suscríbete a
La estafa de Montero: Jaén, única capital andaluza con gobierno socialista y única sin presupuestos

Ocho meses después del pacto impulsado por la ministra de Hacienda para arrebatar la alcaldía al PP, la ciudad continúa atrapada en la deuda, sin medidas de alivio económico y sin presupuestos

Sin presupuestos en Jaén en 2025: el PSOE confirma que no cumplirá el principal punto del acuerdo con Jaén Merece Más

Ayuntamiento de Jaén abc
Marta Negrillo

Jaén

Jaén se ha convertido en la excepción en el mapa andaluz. Es la única capital de provincia que afronta 2025 sin presupuestos  municipales aprobados, y también la única gobernada por el PSOE. El punto rojo que la ciudad representa en el tablero electoral ... de la comunidad, con todas las capitales gobernadas por el Partido Popular, se ha transformado, en términos de gestión económica, en un punto negro de las cuentas municipales y de los deberes presupuestarios sin hacer.

