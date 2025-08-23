Un incendio afecta a una decena de chabolas en un asentamiento de Lepe Se han retirado una quincena de bombonas de butano, aunque no consta de que se hayan producido daños personales

El Consorcio de Bomberos de Huelva ha extinguido un fuego no forestal declarado en la madrugada de este sábado en un asentamiento chabolista en el término municipal de Lepe (Huelva), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Además, el 112 ha detallado que sobre las 06,40 horas recibieron un aviso de la presencia de un incendio en un asentamiento chabolista próximo a la carretera HU-3301, en el que se han visto afectadas una decena de chabolas y se han retirado una quincena de bombonas de butano, aunque no consta de que se hayan producido daños personales.

Para hacer frente al fuego, la sala coordinadora alertó a bomberos de la Diputación, junto con Policía Local, Guardia Civil, Sanitarios y Cruz Roja. De momento, se desconocen las causas que han originado este incendio.