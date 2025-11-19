Suscríbete a
El TSJA da crédito a una niña granadina de cinco años y condena a su tío paterno a once años por abuso sexual

Ratifica la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial al entender que el testimonio de la menor es cierto y no deja «margen a la duda razonable»

La sentencia condenatoria ha sido ratificada por el TSJA
La sentencia condenatoria ha sido ratificada por el TSJA ANTONIO L. JUÁREZ
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, ha ratificado una condena de once años de prisión para un hombre que abusó sexualmente de su sobrina, de cinco años, en el municipio granadino de Vélez de Benaudalla. Con su fallo, ... rechaza el recurso de apelación contra la sentencia, también condenatoria, que ya dictó la Audiencia Provincial.

