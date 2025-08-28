El PSOE de Granada pide que se paralice la Zona de Bajas Emisiones «porque no soluciona la contaminación»

El próximo 1 de octubre, el Ayuntamiento de Granada va a empezar a multar a los conductores de vehículos que no reúnan los requisitos para circular por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital. A falta de poco más de un mes para que eso ocurra, el grupo socialista del consistorio ha pedido que se anule la ZBE, y por tanto, obviamente, también las multas, al entender que es una medida que «no va a acabar con la contaminación».

«No atiende a la mejora de la calidad del aire ni reduce la contaminación atmosférica, principal problema de Granada y de su área metropolitana», han subrayado los socialistas, que se hacen eco del último estudio realizado por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC), publicado esta semana, «que ha demostrado por primera vez en toda España que la exposición a la contaminación del aire se asocia con un aumento en el número de infartos y en la mortalidad por esta causa durante el ingreso hospitalario».

El viceportavoz socialista, Paco Cuenca, ha exigido a la alcaldesa, Marifrán Carazo, que paralice la Zona de Bajas Emisiones porque «Granada capital y la zona metropolitana es la tercera área más contaminada de toda España, y por lo tanto, donde peor aire respiramos, y ni Carazo ni el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, hacen nada», ha criticado.

El resultado del estudio, ha añadido, «es algo que ya sabíamos pero que ya queda constatado. Hay una relación directa entre las enfermedades cardiovasculares y la alta concentración de partículas contaminantes en el aire que respiramos. Por lo tanto, necesitamos una alcaldesa que defienda a los granadinos y su salud, pero estamos viendo que los granadinos le damos igual».

Cuenca ha defendido el modelo socialista, «consensuado entre los municipios metropolitanos« y basado en la implantación de áreas concéntricas de forma progresiva, complementado con un plan de movilidad que reduce el tránsito privado, y por tanto la contaminación, o la mejora del transporte público y las líneas de autobuses coordinadas. «Pedimos a Carazo detener su plan y retomar el modelo anterior», ha demandado.

Además, ha pedido a la Junta «la puesta en marcha de una vez por todas del Plan de Calidad del Aire Metropolitano, que se realizó en coordinación con los municipios del cinturón, y que está paralizado desde 2022». Y ha exigido «la mejora de las conexiones metropolitanas, en concreto, del transporte público y autobuses coordinados«, así como »ampliar el Metro en aquellas zonas donde todavía no existe buena conectividad».