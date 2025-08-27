El PSOE dice que varios ayuntamientos populares de Granada también contrataron con empresas vinculadas al caso Koldo

Ya se sabe que la política, muchas veces, se rige por el sistema de acción-reacción. A la crítica de un partido responde de inmediato el otro como el trueno sigue al rayo. Este miércoles 27 de agosto, por la mañana, la senadora del PP Inmaculada Hernández urgió al PSOE a explicar por qué se habían «multliplicado» las contrataciones en varios municipios de Granada justo después de que el exministro José Luis Ábalos visitara la capital en julio de 2021. Sólo unas horas después ha llegado la respuesta de los socialistas.

La ha dado su secretario general en Granada y delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha pedido a los populares que dejen de «hacer el ridículo» y les ha emplazado a «empezar por su propia casa antes de acusar», puesto que esas mismas empresas supuestamente relacionadas con el caso Koldo a las que aludió la senador también contrataron con ayuntamientos gobernados por el PP.

Atarfe, Otura, Pulianas y Armilla fueron los municipios regidos por el PSOE a los que se refirió Inmaculada Hernández. Pedro Fernández, por su parte, ha mencionado en su réplica los de Motril, Las Gabias, Churrianan de la Vega o Algarinejo. ¿Por qué Hernández no pide explicaciones a sus propios alcaldes y alcaldesas? ¿Por qué calla cuando son los suyos?«, ha preguntado.

La dirigente popular, a su juicio, ha hablado «sin rigor» y está tratando de «condenar sin pruebas y tratar de salpicar a ayuntamientos, alcaldes socialistas y técnicos municipales con una trama a la que son totalmente ajenos, mientras oculta que en la Junta de Andalucía y en ayuntamientos gobernados por el PP también firmaron contratos por los procedimientos establecidos«.

«No ponemos en duda que estos contratos se hayan realizado de forma legal y en ningún momento están en entredicho», ha remarcado, para preguntarse si Inmaculada Hernández «acaso duda de la honorabilidad de los empleados públicos que tutelan los procedimientos de contratación». Y de paso, le ha pedido que sea «igual de exigente» con el presidente provincial del PP, Francis Rodríguez, que fue alcalde de Alhendín, otro municipio «que contrató con esa empresa».

Sus dardos han llegado también a la Junta de Andalucía, en concreto a la actual alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, que fue consejera de Fomento, o al delegado del gobierno autonómico en Granada, Antonio Granados. «¿El PP tiene la cara dura de mirar hacia otro lado cuando se trata de los suyos?», ha inquirido, para sugerrirle a renglón seguido que «abandone de inmediato sus difamaciones, con las que intenta sacar rédito electoral, mientras guarda un absoluto silencio ante casos de condenas en firme e investigaciones judiciales que afectan a representantes públicos de su partido»