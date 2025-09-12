Muere un experimentado parapentista de 65 años en la granadina Sierra de Loja

El parapente es un deporte de riesgo que a veces da pésimas noticias. Incluso ser un experimentado practicante se puede tener un trágico accidente, y eso es lo que le ha pasado a un hombre de 65 años al que la Guardia Civil ha encontrado muerto este viernes 12 de septiembre en la Sierra de Loja, en la provincia de Granada

El hombre era conocido entre los aficionados como Pepe de Algaidas, probablemente porque es de la localidad malagueña de Villanueva de Algaidas. El jueves por la tarde, un grupo de practicantes de este deporte se alarmó al notar que llevaba mucho tiempo volando y no había aterrizado. Lo estuvieron buscando por la zona de Loja, pero no contestó ni por radio ni por teléfono móvil, aunque éste sí daba señal.

La señal del GPS del móvil lo situaba en la pedanía de Venta del Rayo, donde por cierto este viernes estaba prevista una concentración de parapentistas. Ante la falta de respuesta, sus compañeros avisaron a la Guardia Civil, que la misma tarde del jueves empezaron el rastreo, utilizando incluso un dron con imagen térmica en la zona donde comenzó a volar.

No hubo éxito y cuando se hizo de noche cesó la búsqueda, que se ha reiniciado a primera hora de este viernes. En torno a las diez de la mañana, la Guardia Civil ha dado con Pepe, pero por desgracia ya no estaba vivo. Se ha localizado su cadáver en una zona de difícil acceso, debajo del Charco del Negro, y se ha dado aviso al Grupo de Rescate en Montaña de la Guardia Civil para que actúe.

La concentración de parapentistas ha sido anulada por decisón conjunta del club que la organizaba y el Ayuntamiento de Loja, que han coincidido en que era una reunión de carácter festivo y que, dadas las circunstancias, es mejor aplazar para otra ocasión.